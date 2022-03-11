Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssell, Rusya'ya yönelik şok suçlamalarda bulundu. Throssell, Rus ordusunun Ukrayna'daki yerleşim bölgelerinde birkaç defa misket bombası kullandığını iddia eddi. Buna dair ellerinde güvenilir raporlar olduğunu aktaran BM Sözcüsü, bu tür silahların ayrım gözetmeksizin kullanılmasının savaş suçu olduğunu dile getirdi.

Misket bombalarının geniş bir alanı etkilemesi sebebiyle yerleşim yerlerinde kullanımının uluslararası hukuk ilkeleriyle bağdaşmadığını vurgulayan Throssell "Rus makamlarına, sivillere ve sivil yapılara yönelik saldırıların uluslararası hukuk kapsamında yasak olduğunu, savaş suçu sayılabileceğini hatırlatıyoruz" dedi.

BM, 24 Şubat'tan bu yana Rusya'nın Ukrayna’daki saldırılarında 549 sivilin öldüğünü, 957 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Rusya ise bu ithamlara ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Rusya’yı karıştıran ihanet iddiası: Putin ve Kadirov karşı karşıya geldi! Çeçen birlikler Rus ordusuyla çatışabilir… Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emriyle Ukrayna işgaline katılan Çeçen savaşçılarının Rus casuslar tarafından ihanete uğradığı iddiası Rusya’yı karıştırdı. Çeçen birliklerin her an Rus ordusuyla çatışacağı iddiası dolaşırken Putin ve Çeçen lider Ramazan Kadirov'un karşı karşıya gelebileceği öne sürüldü.

Ukrayna'dan 'Rusya, DEAŞ'lıları getirecek' iddiası Rusya'nın, Ukrayna saflarında savaştırmak için Suriye'de Esad rejimi bölgesinden paralı asker toplamak için harekete geçmesi üzerine açıklamada bulunan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Podolyak, Rusya'nın DEAŞ'lı teröristleri Ukrayna'ya getirerek bu ülkede 'Suriye senaryosu'nu hayata geçirmeyi amaçladığını ileri sürdü.

Rusya'da elbise kuyruğu: Ambargodan önce almak istiyorlar Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaşın ardından ülkede ülkede faaliyet gösteren Japon giyim markasının faaliyetlerini durdurma kararı sonrası mağazada uzun kuyruklar oluştu. Rusya'da faaliyetini sonlandıracak bir mağazada uzun kuyruklar oluştu.