Türkiye Gazetesi

Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası art arda yaptırım haberleri alan Rusya'da karşı hamlelere devam ediyor. Kısa süre önce Instagram’dan, Rus askerlerine yönelik şiddet içeren görüntüleri kaldırmasını isteyen Rusya, Talebinin reddedilmesi üzerine söz konusu uygulamayı kısıtlama kararı aldı.

"ERİŞİM SINIRLI OLACAK"

Rusya’nın Ukrayna saldırılarına karşı batı ülkelerine ait sosyal medya şirketleri ile Rus yönetimi arasındaki yeni kararlar alınmaya devam ediyor. Daha önce Meta şirketine ait Facebook uygulamasına erişimi engelleyen Rusya, bu kez de yine aynı şirkete ait Instagram uygulamasının kullanımının kısıtlandığını duyurdu. Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) kısıtlamaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “Rusya Federasyonu Başsavcılığının talimatına dayanarak Rusya’daki Instagram sosyal medya platformuna erişim sınırlı olacaktır” denildi.



Rusya daha önce Instagram’dan, Rus askerlerine yönelik şiddet içeren görüntüleri kaldırmasını istemiş Instagram ise bu talebi geri çevirmişti.

Facebook'tan Rusya kararı: Putin'e ölüm çağrısı yapanlar engellenmeyecek Instagram ve Facebook'un bağlı olduğu şirket Meta, Ukrayna'daki savaşa destek veren Ruslar ve savaşa katılan Rus askerlerine karşı şiddet içerikli mesajlara geçici olarak izin vereceğini açıkladı.

Önce yavaşlatıldı, sonra engellendi: Rusya'dan Facebook kararı Rusya, geçen haftalarda yavaşlattığı Meta’nın sahibi olduğu Facebook’a erişim yasağı getirildiğini açıkladı. Facebook ülkeden geçen hafta yetkililerce müdahale edilerek yavaşlatılmıştı.

Ukrayna'yı hedef alıyorlardı: Facebook'tan Rusya operasyonu Facebook, Ukrayna'da Rus dezenformasyonunu yaymaya çalışan bir sahte hesap ağını kapattı. Şirket, son 48 saat içinde tespit edilen yaklaşık 40 hesap, sayfa ve grubu Facebook ve Instagram'dan kaldırdığını açıkladı.