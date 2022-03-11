Türkiye Gazetesi

Ukrayna-Rusya savaşında 16. günde de diplamasi tarfiği yoğun bir şekilde devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, gün içerisinde ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüşerek son durum hakkında konuştu. Konuya ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Biden'ın, ABD'nin Ukrayna'ya güvenlik, ekonomi ve insani yardım alanlarında desteğini artırmayı sürdüreceğini söylediği belirtildi.

RUSYA'YA YENİ YAPTIRIMLAR

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ve Zelenskiy bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede ABD'nin Ukrayna'ya, Rusya'nın saldırıları karşısında desteğini sürdüreceğini belirten Biden, ABD'nin Ukrayna'ya güvenlik, ekonomi ve insani yardım alanlarındaki yardımlarını artırmaya devam edeceğini de vurguladı.

Biden, Zelenskiy'e, ABD'nin bugün G7 ve Avrupa Birliği ile iş birliği için Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında atacağı yeni adımlar konusunda da bilgi verdi.

ABD Rusya ile ticari ilişkilerini askıya aldı Beyaz Saray'da basın mensuplarına konuşan ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya ile "ticari ilişkilerini" askıya aldıklarını açıkladı. Biden, bu ülkeden deniz ürünleri, alkol, pırlanta dahil başlıca ürünlerin ithalatını durdurduklarını duyurdu.

Ukrayna Başbakanı Shmyhal: Üç gün içinde ülkemizi işgal etmeyi planlıyorlar Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, Rusya'nın üç gün içerisinde ülkesini işgal etmeyi planladığını, fakat direnmeye devam edeceklerini söyleyerek, nükleer santrallerdeki son durum hakkında bilgi verdi.

DSÖ’den Ukrayna’ya çağrı: Sızıntı olabilir, patojenleri yok edin Rusya’nın Ukrayna’yı işgali 16 gündür devam ederken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) olası bir sızıntı ihtimaline karşı Ukrayna’yı uyararak ‘Laboratuvarlardaki patojenleri yok edin’ çağrısında bulundu. DSÖ, Ukrayna sağlık yetkililerine tehlikeli patojenlerin savaşta yayılma riskine karşı yok edilmesini tavsiye etti.