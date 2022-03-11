Türkiye Gazetesi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya savaşının 16. gününde yeni bir video yayımladı. Söz konusu videoda Ukrayna halkını yüreklendirecek açıklamalar yapan Zelenskiy, "Daha ne kadar zaman savaşacağımızı bilmiyoruz, ancak kazanacağımızı biliyoruz" dedi. Zelenskiy, Rusya'ya uygulanan yaptırımların yetersiz kaldığını da vurgulayarak, Avrupa Birliği'ne (AB) daha fazlasının yapılması çağrısında bulundu.

"UKRAYNALILAR TOPRAKLARINDAN 1 SANTİMETRE BİLE VERMEYECEK"

Direnişe devam ettiklerini ifade eden Zelenskiy, "Özgür ülkenin özgür insanları. Özgürlüğümüz için 16 gündür mücadele ediyoruz. Dünyanın en güçlü ordusu olarak düşünülenlere karşı savaşıyoruz. Ukrayna’nın teslim olacağını ve onları çiçeklerle karşılayacağını düşündüler. Ancak Ukraynalılar gururlu insanlar ve topraklarından bir santimetre bile vermeyecekler. 16 gün geçti ve insanların yorgunluk hissettiğini biliyorum. Biz savaşın hızlıca bitmesini bekliyoruz. İşgalcilerin hızlıca pes etmelerini bekliyoruz, ama bu hayattır, bu bir savaştır. Ancak zaman, güç ve sabır lazım. Daha ne kadar zaman savaşacağımızı bilmiyoruz, ancak kazanacağımızı biliyoruz" şeklinde konuştu.

"RUSLAR SURİYE'DEN SAVAŞÇI GETİRİYOR"

Rusya’nın Suriye’den savaşçı getirdiğini söyleyen Zelenskiy, "Binlerce ölü askerlerini dikkate almıyorlar, hala Ukrayna’ya göndermek için asker topluyorlar. Suriye’den savaşçıları Ukrayna’nın karşısında savaştırmak için getiriyorlar" ifadelerini kullandı.

"RUSYA'YA UYGULANAN YAPTIRIMLAR YETERSİZ"

Rusya’yı var olan yaptırımların durdurmadığını vurgulayarak, yeni yaptırımlar uygulanmasını isteyen Zelenskiy, "Çernihiv’de insanlar susuz kalsın diye işgalciler her şeyi yaptı. Bazı bölgelerde elektrik yok, ısınma sistemleri yok. Bu bir insani faciadır. Dnipro’da işgalciler ayakkabı fabrikasını, evleri ve anaokulunu bombaladılar. Ne için? Onlar nasıl Rusya için bir tehdit oluşturabilirler? Sumi bölgesinde sivil yerleşim yerlerini, Mariopol’ü, Harkov’u, roketlerle Lutsk’u, İvana-Frankovsk’u vurmaya devam ettiler. Demek ki Rusya’ya uygulanan yaptırımlar yetersiz kalıyor. Ortaklarımızla yeni yaptırımlar konusunda çalışıyoruz. Rusya bu savaş için her gün bedelini ödemeli. Dün Avrupa Birliği liderlerinin toplantısı vardı. Bu görüşmede kimler bizi destekledi, kimler sustu biliyoruz. Avrupa Birliği’nin yüzde 60’ı, büyük bir kısmı Ukrayna’yı destekledi. Avrupa Birliği bizim ve kendileri için daha fazla şey yapmalı. Tüm Avrupa halkı bekliyor" şeklinde konuştu.

"TAHLİYELER DEVAM EDİYOR"

Bugün yapılan tahliyelere de değinen Zelenskiy, "Bugün 12 tahliye operasyonu düzenlendi. Tahliyeler devam ediyor. Ukrayna ordusu tahliyelerin güvenli gerçekleşmesi için önlemler aldı. Eğer işgalciler tahliyeleri sabote ederlerse dünya öyle bir cevap verir ki kendilerini tahliye edilirken bulurlar. Bugün bana hasat dönemi için tohum ekimine ilişkin soru sordular. Her bahar olduğu gibi bu bahar da topraklarımızı ekeceğiz. Elimizden geldiğince, imkanlar elverdiğince bunu yapacağız. Özgürlüğünü savunurken herkes bir ordu gibi olmalı. Sonuç alabilmek adına elinden geleni yapmalısın. Kazanabilmek için tüm gücümüzle direnmek, mücadele etmek gerekir" ifadelerini kullandı.

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