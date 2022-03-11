Türkiye Gazetesi

Rus ordusunda görevli pilotun Ukrayna’da yaşayan annesi, oğlu adına özür diledi. Oğlunun şu anda esir olduğunu söyleyen anne, "Ukrayna halkından doğru bir evlat yetiştiremediğim için oğlum ve kendi adıma özür diliyorum" dedi.

"DOĞRU BİR EVLAT YETİŞTİREMEDİM"

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali 16. gününde devam ediyor. Rus pilotlar askeri ve sivil alanları vurmaya devam ederken, Ukrayna İstihbarat Servisi (SBU), Rusya Hava Kuvvetleri’nde görevli olan ve Ukrayna işgalinde görev alan pilotun Ukrayna’da yaşayan annesine ulaştı. Ukrayna’nın Kremençuk şehrinde yaşayan ve istihbarat kamerasına konuşan kadın, "Ben Kremençuk şehrinde yaşıyorum. Oğlum işgal altındaki Kırım’da Rus ordusunda pilot olarak görevli. 5 Mart’ta Rusya’nın kanuna aykırı emirleriyle Nikolayev bölgesine uçuş gerçekleştirdi ve orada uçağı düşürüldü ardından da esir alındı. Bizde basından öğrendik. Oğlumdan dolayı utanıyorum. Oğlumun bu suç olan emirleri nasıl yerine getirdiğini anlamakta zorlanıyorum. Oğlum için endişeliyim ama Allah'a şükür yaşıyor. Ukrayna halkından doğru bir evlat yetiştiremediğim için oğlum ve kendi adıma özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Gürcistan'da 'Rusya'ya' dev protesto: Binlerce kişi Ukrayna için toplandı Ukrayna işgaliyle dünya genelinde yaptırımların hedefi olan Rusya'ya bir tepki de komşu Gürcistan'dan geldi. Başkent Tiflis'te sokağa dökülen binlerce gösterici, Rus birliklerinin askeri müdahalesine tepki gösterip 'savaşı durdurun' çağrısı yaparak, Ukrayna'ya destek verdi.