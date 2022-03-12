Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşında 16. gün geride kaldı. Tüm şiddetiyle devam eden savaşa; Suriye, Orta Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelerden paralı askerler geldiği ve Rusya tarafında savaşmaya başladığı bilgilerinin gelmesinin ardından ortaya çarpıcı bir iddia atıldı. Söz konusu iddiaya göre; Orta Afrika Cumhuriyeti'nin, resmi olarak Ukrayna'ya savaş ilan edeceği öne sürüldü.

MALİ'DEN GİZLİ OPERASYON

Mali Savunma Bakanı Saido Camara ve Genel Kurmay Başkanı Alou Boi Diarra'nın geçtiğimiz günlerde gizlice Rusya'ya giderek görüşmelerde bulunduğu söylentileri çıktı. Mali'nin, Wagner grubuyla 1000 kadar paralı askerin ülkede savaşması konusunda anlaştığı, paralı askerlerin aralık sonundan bu yana ülkede konuşlandığı ortaya çıkan bilgiler arasında.

Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesiyle Rusya'nın dünyada çeşitli bölgelerde görev yapan Wagner savaşçılarını ülkeye çağırdığı iddia edilmişti. Orta Afrika Cumhuriyeti ve Mali'deki Wagner askerlerinin bir kısmının savaşmak üzere Rusya'ya döndüğü belirtilmişti.

Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlara göre Orta Afrika Cumhuriyeti, Ukrayna’ya karşı yeni bir hamleye hazırlanıyor. İddialara göre Orta Afrika Cumhuriyeti, resmi olarak Ukrayna'ya savaş ilan etmeyi planlıyor.

Rusya Savunma Bakanı'ndan gönüllü asker açıklaması Rusya Savunma Bakanı Sergey Şovgu, Rusya adına Ukrayna'da savaşmak isteyen ve çoğunluğunun Orda Doğu'dan olmak üzere 16 bin gönüllü asker başvurusu aldıklarını açıkladı.

ABD Rusya ile ticari ilişkilerini askıya aldı Beyaz Saray'da basın mensuplarına konuşan ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya ile "ticari ilişkilerini" askıya aldıklarını açıkladı. Biden, bu ülkeden deniz ürünleri, alkol, pırlanta dahil başlıca ürünlerin ithalatını durdurduklarını duyurdu.

BM: Rusya sivilleri misket bombasıyla vurdu Birleşmiş Milletler, Rusya'nın Ukrayna'daki sivil yerleşim yerlerine misket bombası atarak savaş suçu işlediğini bildirdi. Rusya'dan bu iddialara dair henüz bir açıklama elmedi.

Rusya’yı karıştıran ihanet iddiası: Putin ve Kadirov karşı karşıya geldi! Çeçen birlikler Rus ordusuyla çatışabilir… Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emriyle Ukrayna işgaline katılan Çeçen savaşçılarının Rus casuslar tarafından ihanete uğradığı iddiası Rusya’yı karıştırdı. Çeçen birliklerin her an Rus ordusuyla çatışacağı iddiası dolaşırken Putin ve Çeçen lider Ramazan Kadirov'un karşı karşıya gelebileceği öne sürüldü.