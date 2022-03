Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Suriye lideri Beşar Esad, Rus ordusuna destek amaçlı 30 bin kişilik güç gönderiyor. Suriye Geçici Hükûmeti Savunma Bakanı General Hasan Hamadi, Esad’ın gönderdiği savaşçılar arasında yağmacı Şebbiha milisleri ile birlikte Cumhuriyet muhafızlarının da yer aldığını söyledi. Putin’in her asker için 2.000 dolar maaş sözü verdiğini söyleyen Hamadi, komuta kademesine ise 7 bin dolar maaş ödeneceğini belirtti.

TÜRKİYE GEÇİŞE İZİN VERMEDİ

Esad’ın Ukrayna’ya gönderdiği destek güçlerinin sevkiyatına Türkiye izin vermedi. Rusya bunun 2.500 kişilik gruplar hâlinde yaptığı sevkiyatlar için Lübnan Havayolları ile anlaştı ve Akdeniz-Ermenistan koridorunu kullanarak 10 bin kişiyi cephe hattına taşıdı. General Hasan Hamadi, hâlen Ukrayna’ya gitmek için 20 bin kişilik karma grubun bekletildiğini ve sevkiyatın sürdüğünü belirtti.

Suriye savaşı döneminde kendilerine uçaksavar verilmemesinin tüm savaşın geleceğini etkilediğini kaydeden Hasan Hamadi “Ukrayna krizi gösterdi ki Putin’in en büyük kozu hava bombardımanları. Kara da tarihî bir hezimet yaşıyorlar. Aynı tablo kara savaşlarında Suriye’de yaşandı. Ancak ezici hava gücü ile Suriye’yi yakıp yıktılar. Şimdi uçaksavar verilme sırası Suriye Millî Ordusu’nda. Uluslararası aktörler şu an bu konuda bazı iyimser adımlar attı. Yakın dönemde Suriye Millî Ordusu’na bu füzelerin verilmesini bekliyoruz. Ordumuz her açıdan tüm senaryolar için hazırlıklarını yaptı. Şu an Rusya faktörü olmadığı için Esad cephesi de çaresiz durumda. Ruslar ise tüm teknik ekip ve savaş gücünü buradan taşıdı. Ukrayna savaşının Suriye sahasına farklı yansımaları olabilir” dedi.

KİEV’DEN TEPKİ: SURİYE SENARYOSU UYGULANIYOR

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Rusya'nın DEAŞ'lı teröristleri Ukrayna'ya getirerek bu ülkede "Suriye senaryosu"nu hayata geçirmeyi amaçladığını ileri sürdü. Podolyak "(Savunma Bakanı Sergey) Şoygu da dahil Rus yetkililer, Ukraynalı sivillere karşı kullanılmak üzere 16 bin eski DEAŞ militanının kiralandığını duyurdu. DEAŞ'ın olaya dahil edilmesi ve kimyasal silahlarla ilgili Rus propagandası, Ukrayna'da 'Suriye senaryosu'nu uygulama girişiminin göstergesidir" dedi.

