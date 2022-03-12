Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke | ANTALYA

Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaştan bu yana ilk kez tarafları en üst düzeyde yüz yüze getirmesi tüm dünyada takdirle karşılandı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, forum kapsamında çok sayıda ülkeden muhatapları ile görüşürken, Rusya ve Ukrayna konusunda Türkiye’nin kilit rol oynadığına yönelik muhataplarından geri bildirim aldığı öğrenildi. Ülke temsilcilerinin, Türkiye’nin çabalarının çok değerli olduğunu Çavuşoğlu’na ilettikleri bildirildi.



Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitrov Kuleba

Rusya ve Ukrayna arasında arabulucu olan Türkiye, iki ülke arasında kalıcı barışı sağlamak üzere çabalarını sürdürüyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitrov Kuleba’yı tekrar bir araya getirmek için girişimlerin sürdüğünü belirten diplomatik kaynaklar, iki tarafa da Türkiye’nin ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını ilettiği ifade edildi.



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

Kaynaklar ayrıca, nihai olarak Türkiye’nin amacının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’i yüz yüze getirmek olduğunu belirtiyor.

Türkiye'deki tarihi zirve Fransa'da gündem oldu! Macron'a sert eleştiriler geldi Rusya-Ukrayna savaşı sürerken, Türkiye'nin arabuluculuğu sayesinde dün, iki ülkenin dışişleri bakanları Türkiye'de bir araya geldi. Tüm dünya kritik görüşmeyi takip ederken, Fransa'da bir televizyon programında ilginç anlar yaşandı. Cumhurbaşkanı adayı olan Jean-Luc Melenchon, Macron'a 'beceriksiz' sözleriyle yüklenerek, "Sürekli telefonla birilerini arıyor ama onlar Türkiye'de görüşüyor" dedi.

Kritik zirve sonrası Lavrov'dan dünyaya yaptırım mesajı: Öyle bir şey yapacağız ki... Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü zirvesi tam 1,5 saat sürdü. Kritik zirve sonrası Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Savaşta Ukrayna'yı sorumlu tutan Lavrov, “Kiralık savaşçıları da teşvik edenler bundan sorumlu olacaktır." ifadelerini kullanarak dünyaya tepki gösterdi. Aynı zamanda Batı'nın yaptırımlarına tepki gösteren Lavrov, "Bir daha Batılı iş ortaklarına ihtiyacımız olmayacak. Yaptırımları siyasi saldırganlığın bir parçası haline getirdiler" dedi.