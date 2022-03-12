Türkiye Gazetesi

Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar devam ederken Beyaz Saray’da TikTok hamlesi geldi. Washington Post'un haberine göre, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ve Ulusal Güvenlik Konseyi ekibi dün öğleden sonra TikTok'ta en çok takipçili hesaplar arasında bulunan 30 hesabın sahibiyle Zoom üzerinden bir araya geldi.

TİKTOK FENOMENLERİNE UKRAYNA BRİFİNGİ

Toplantıda Beyaz Saray ekibi, katılımcılara Ukrayna savaşındaki son gelişmeler, ABD'nin stratejik hedefleri ve Ukrayna'ya ulaştırılan yardımlar konusunda bilgi verdi. Beyaz Saray'ın son dönemde Ukrayna savaşı konusundaki bilgilerin yayılmasında Tiktok'un önemini fark ettiği ve bu toplantıyı da Z kuşağına doğru bir şekilde ulaşmak için yaptığı aktarıldı.

Rusya-Ukrayna savaşı, nakliyeleri bitirdi Savaş sebebiyle Azak Denizi’ne giriş ve çıkışlar kapatılırken, saldırı altındaki Odessa ve Mariupol limanlarından kargo taşımacılığı yapılamıyor. Kerç Boğazı’nda ise gemi kuyruğu oluşmuş durumda. Bütün bunların yanında lojistik firmaları Rusya ve Ukrayna’dan tedariki durdururken navlun fiyatlarının daha da artmasından korkuluyor