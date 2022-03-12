Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşının 17'nci gününde şiddetli çatışmalar devam ediyor. Sivil halk Rus ordusunun ilerleyişini durdurmak için direnişini sürdürüyor. Bölgeden gelen son dakika haberi ise tansiyonu yükseltti. Gelen habere göre, Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov, Rus ordusu tarafından kaçırıldı. Yaşanan korkunç olayın ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Telegram kanalında bir video yayınlayarak, önemli açıklamalarda bulundu.

KAÇIRILMA ANLARI KAMERADA

İvan Fedorov'un kaçırılma anları, olay yerinde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Rus ordusundan 10 kişilik bir ekibin Belediye başkanının başına plastik poşet geçirerek binadan çıkarttığı görüldü.

TELEGRAM'DAN DUYURDULAR

Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Geraşenko, Telegram hesabından bir ğaylaşım yaparak olayı doğruladı. Geraşenko paylaşımında, Fedorov'un işgal altındaki kentte bulunan kriz merkezinden 10 Rus askeri tarafından kaçırıldığını belirtti.

“DEMOKRASİYE KARŞI İŞLENEN BİR SUÇTUR”

Olayın doğrulanmasından sonra açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Melitopol Belediye Başkanının kaçırılması, Ukrayna'daki kent ve halka sadece değil, demokrasiye karşı işlenen bir suçtur. Demokratik ülkelerdeki halkın yüzde 100'ü bunu öğreneceğinden eminim." dedi.

DEAŞ ÖRGÜTÜNE BENZETTİ

Rusya'nın eylemlerini DEAŞ terör örgütünün eylemleriyle kıyaslayan Zelenskiy, "Tüm Ukrayna, Herson, Berdyansk ve diğer kentler olduğu gibi Melitopol'ün de işgalcilere teslim olmadığını gördü." şeklinde konuştu.

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