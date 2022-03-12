Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı işgalinin 17. gününde bölgede sıcak çatışmalar devam ediyor. Yaşanan savaş bazı ülkeleri korkutmuş durumda. Bunun en iyi örneği ise Tayvan oldu. Tayvan'dan yapılan açıklamada Çin'in askeri tatbikatları ve gerçekleştirdiği ihlaller kapsamında "Ukrayna'dan ders çıkarıyoruz." açıklaması yapıldı.

DİĞER ÜLKELERİDE KORKU SARDI

Çin'in yasama organı Ulusal Halk Kongresi'nde başlayan toplantılarda gündem Tayvan'daki 'Yabancı nüfuz ve ayrılıkçılıkla' mücadelenin sertleşme çağrısıydı. Tayvan tarafında ise bu çağrının Ukrayna etkisi oluştura bileceği tartışılmaya başlandı.

“UKRAYNA KRİZİNDEN BİRÇOK DERS ÇIKARDIK”

Hem basın toplantısında hem de parlamento oturumlarında önemli açıklamalarda bulunan Tayvan Savunma Bakanı Chiu Kuo-cheng, “Ukrayna krizinden birçok ders çıkardıklarını ve buna göre sakince hazırlık yaptıklarını” söyledi.

“KENDİMİZİ OLASI BİR SAVAŞA HAZIRLIYORUZ”

Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Gerçekten savaşa girerseniz, bu herkes için bir felaket olur. Tayvan savunma teşkilatı izliyor ve dinliyor, ama biz çenemizi kapalı tutuyoruz. Gelişmeleri takip ediyor ve kendimizi hazırlıyoruz, ama açıkça tartışmıyoruz" denildi.

“İKİ TARAF İÇİNDE FELAKET OLUR”

Çin ile bir çatışmanın sonucunda iki taraf açısından da felaket olacağını belirten Chiu, savaşı kim kazanırsa bunu “Acı verici, zavallı bir zafer” olacağını söyledi. Herkesin çatışmadan kaçınmasının en iyisi olduğunu belirten Savunma Bakanı, "Kimse savaş istemiyor. Bu gerçekten enine boyuna düşünülmeli" vurgusunu yaptı.

“GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ”

Dışişleri Bakanı Joseph Wu da "Ukrayna, bize ders oldu. Çin'in Ukrayna'yı avantaj görüp Tayvan'a saldırma olasılığını yakından takip ediyoruz" dedi.

Wu, 7 Mart'taki açıkmasında "Pekin Tayvan stratejisini gözden geçirmek için Ukrayna'daki gelişmeleri yakından izliyor. Çin liderliği, Batı'nın tepkisinin zayıf olduğunu, uyumlu olmadığını ve herhangi bir etki oluşturmadığını düşünebilir. Çinliler Ukrayna'yı olumlu bir ders olarak alabilir" değerlendirmesini yapmıştı.

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