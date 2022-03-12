Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukranya topraklarındaki işgal girişimi 17'nci gününde sürüyor. Üç kere müzakere masasına oturan taraflar, herhangi bir sonuç alamadı. Antalya'da bir araya gelen dışişleri bakanları da görüşmelerden olumlu bir sonuç alamazken, dün Rus lider Vladimir Putin'den gelen 'pozitif' mesaj, müzakerelerin seyrine dair olumlu bir izlenim oluşturdu.

Bu gelişmelerin gölgesinde Ukrayna topraklarından can kaybı haberleri gelmeye devam ederken ülkenin çeşitli kentlerinden patlama sesleri de yükseliyor. Putin, yaptırımlara rağmen geri adım atmazken, Ukrayna lideri Zelenskiy ve halk da direnişi sürdürüyor.

İşgal girişiminde iki hafta geride bırakılırken, savaşın seyrine dair birçok senaryo da ortaya çıkıyor. Birçok Batılı istihbarat yetkilisi Rus ordusunun Ukrayna'nın kontrolünü bir hafta içinde ele geçireceğini düşünüyordu ama saldırının üzerinden iki hafta geçmesine rağmen iki ülke arasında çatışma sürüyor. İngiltere'nin prestijli yayınlarından Financial Times'a konuşan yetkililer, Rusya Ukrayna savaşının nasıl sonuçlanabileceğine dair olasılıkları sıraladı.

ZAFER RUSYA'NIN OLACAK

Çoğu Batılı yetkili, savaşı Putin'in kazanacağına inanmayı sürdürüyor. Yetkililer, savaşı kazanmasına rağmen Putin'in büyük bir bedel ödeyeceğini, sivil kayıpların da tahminlerden daha çok olacağını düşünüyor. Birçok analiste göre Putin, Ukrayna lideri Zelenskiy'in yerine Moskova yanlısı bir hükümet getirecek ve bu durum ülke içinde uzun vadeli bir isyanın patlak vermesine yol açabilir.

UKRAYNA'NIN BAŞKENTİ DEĞİŞEBİLİR

Zelenskiy işgalin başında başkent Kiev'den ayrılmayı reddetmişti, ancak birçok savunma ve istihbarat yetkilisine göre Batı destekli hükümetin Rus ordusunun girmediği ülkenin batısına çekilmesi de olasılıklar arasında bulunuyor. Bu durumda Polonya sınırındaki Lviv, Ukrayna'nın yeni başkenti olabilir.

Financial Times'a konuşan yetkililere göre Putin'in Rusça konuşan nüfusun yoğun olduğu doğuya odaklanan işgal stratejisi de, bunun Kremlin için kabul edilebilir bir seçenek olduğunu gösteriyor.

MÜZAKERELERDE ANLAŞMA SAĞLANACAK

Ukrayna ve Rusya arasında 3 kere gerçekleşen ateşkes görüşmeleri şu ana dek insani koridorlarla sınırlı kaldı. Antalya'da Rus ve Ukraynalı dışişleri bakanlarını bir araya getiren görüşmeden de somut bir sonuç çıkmadı. Ukrayna hükümeti, Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'ın ve ülkenin doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçı bölgelerin konumunu görüşmeye hazır olduğunu ancak ülkenin askeri kapasitesini yok etme talebini kabul etmeyeceğini belirtiyor.

Yine de birçok uzmana göre savaş devam ederse ve can kaybı hızla artarsa iki taraf da bir anlaşmaya razı olabilir. Bu, Putin'in askerlerini belirli bir bölgeye geri çekmesiyle de sonuçlanabilir.

RUSYA GERİ ÇEKİLECEK, PUTİN DÜŞECEK

Bazı uzmanlara göre ise Ukrayna'daki güçlü direniş, Batı'dan silah desteğinin devam etmesi durumunda Rusya'yı bozguna uğratabilir. Rusya lideri Putin'in 22 yılı aşan iktidarını kaybedebileceğini düşünen bir kesim de bulunuyor.

ABD Dışişleri Müsteşarı Nuland, Ukrayna'da savaşın bitmesine yönelik en önemli gelişmelerden birinin Rusya içinde Putin'e karşı büyüyen muhalefet olduğunu söylemişti. Ülkede Ukrayna savaşına karşı düzenlenen protestolarda da çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

NATO-RUSYA ARASINDA KAPSAMI BÜYÜK BİR SAVAŞ

Bazı yetkililere göre savaşın Ukrayna sınırlarını aşma olasılığı da bulunuyor. Batı'nın Ukrayna'ya silah sevkiyatı ve Moskova'ya yönelik sert yaptırımlar, savaşın Doğu Avrupa'daki diğer ülkelere sıçramasına ve NATO'nun çatışmaya dahil olmasına neden olabilir.

NATO, ittifaka üye olmayan Ukrayna'ya asker göndermeyeceğini açıklamış ve Kiev'in ülkede uçuşa yasak bölge kurulması çağrısını reddetmişti. Yine de savaşın daha da büyüme riski endişe oluşturmaya devam ediyor.

Öte yandan NATO, Rusya'ya yakın üye ülkelere ve Baltık ülkelerine son dönemde çok sayıda asker gönderdi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bu hafta yaptığı bir konuşmada “Putin daha az NATO istiyorsa daha fazlasını bulacak. Bizi bölmek istedi ama karşısında daha fazla birleşmiş bir ittifak buldu” dedi.

Ukrayna'dan korkunç iddia! Rusya, Belarus'u vuracak Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov'dan korkunç bir iddia geldi. Reznikov, Rusların Belarus topraklarına saldıracağını söylşere, “Rusya provokasyon için Belarus’u vuracak” dedi.

ABD Rusya ile ticari ilişkilerini askıya aldı Beyaz Saray'da basın mensuplarına konuşan ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya ile "ticari ilişkilerini" askıya aldıklarını açıkladı. Biden, bu ülkeden deniz ürünleri, alkol, pırlanta dahil başlıca ürünlerin ithalatını durdurduklarını duyurdu.