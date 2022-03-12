Türkiye Gazetesi

Rusya’nın yıllardır görevde olan Devlet Başkanı Vladimir Putin aldığı savaş kararı ile dünyayı geri dönülemez bir uçurumun eşiğine getirdi. Savaşın yıkıcı gerçeği tüm dünyayı Rusya’ya karşı birleştirirken herkesin hedefindeki isim ise ortak…

Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyonla tüm dünyanın tepkisini çeken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında ortaya birçok iddia atılmaya devam ediyor. Özellikle Putin hakkında çıkan suikast, görev değişikliği gibi iddialar gündemde bir numaralı konu haline gelmiş durumda.

Özellikle Batı ve ABD'nin Rusya'ya karşı uyguladığı ekonomik yaptırımlar, Moskova yönetiminin elini kolunu bağlamış durumda. Bir anda sistemden kopartılan Rusya, ilaçlar, temel gıda maddeleri ve bebek mamaları gibi hayati önemdeki ürünleri için nasıl fiyat ayarlaması yapacağını düşünüyor.

HEDEFLERİ DEĞİŞTİ

Savaşın 17'nci gününde Putin, işgalin başladığı ilk hedefinden uzaklaşmış durumda. İlk günlerde tüm Ukrayna'yı ele geçirmek isteyen ve ülkeyi Nazizm’den arındırma amacı güttüğünü iddia eden Rus lider artık Kırım ve Donbas bölgesinin Ukrayna tarafından tanınmasına ve konunun burada kapanmasına ikna olmuş durumda. Ancak bunu yaparken saldırıların şiddetini giderek artırıyor ve müzakere masasına eli güçlenmiş, daha fazla şehri ele geçirmiş şekilde oturmak istiyor.

HASTALIK İDDİASI

Yaşananlardan sonra Rus lider hakkında hastalık söylentileri çıkmaya başladı. Özellikle rezilya lideri Bolsonaro’nun kendisiyle el sıkışabilmek için 5 kez test yaptırmak zorunda kalması gibi faktörler Rus liderin bağışıklığını azaltan ve kendisini tehlikeye atan bir hastalığı olabileceğini düşündürüyor.

Ellerinin titrediği videolar “Parkinson’u olabilir mi?” sorusunu sorduruyor, yüzünün şiş görüntüsü kortizonlu ilaçlar kullandığının kanıtı olarak görülüyor, davranışlarındaki anlık ve ani değişimler ölümden korkmasını sağlayan büyük bir hastalığı mı var şüphelerini doğuruyor.

PUTİN GÖREVDEN ALINABİLİR Mİ?

Öte yandan Putin'in görevini ve gücünü kendi isteğiyle bırakacağına kimse şans vermiyor. Özellikle Putin'in oluşturduğu seçim sistemi işleri zorlaştırmış durumda. Ama anayasının 93'üncü maddesine göre Putin görevden alınabilir. Bu madde teoride devlet başkanları işledikleri ciddi suçlar nedeniyle yerinden edebilecek bir yasa. Ancak bunun gerçekleşmesi için parlamentodan mutlaka çoğunluk kararı çıkması gerekiyor. Üstelik Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Mahkeme de bu kararı onamalı. Oysa tüm bu kurumlar Putin tarafından kontrol ediliyor ve fikirleri Putin’in görevden alınması bile olsa bunun Kremlin’in gözünden kaçmasına olanak yok.

Ülkede tüm elitleri ve siyasetçileri takip eden iki kurum var: Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve daha gizli çalışan Federal Koruma Servisi (FSO). Bu kurumların görevlileri her sabah Putin'e güvenlik raporlarını ve casuslar yoluyla elde edilen bilgileri veriyor ve ülkede neler olup bitiği aktarıyor.

SUİKAST İDDİASI

Batı’da çok dillendirilen bir olasılık olarak karşımıza suikast tehlikesi geliyor. Fakat çok karmaşık güvenlik protokolleriyle korunan Putin için bu ihtimal oldukça düşük. Kaldığı her yerleşim karadan ve havadan gözleniyor, araçla bir yere gidiyorsa özel bomba imha ekipleri onunla birlikte yol alıyor ve tıpkı bir imparator gibi yemeklerini ondan önce tadan birileri bile var.

Rusya’nın son Çar’ı II. Nicholas, Bolşevikler tarafından ancak ailesi de kendisiyle birlikte ele geçirilince öldürülebilmişti. Putin’in çevresindeki güvenlik kuvvetleri ise 140 yıl önce yaşananlar tekrar edilemesin diye var.

DARBE OLUR MU?

Öte yandan ordunun en üst düzey isimleri bile FSB tarafından gözleniyor. Üstelik Putin’in ‘ordu içinde ordu’ diye tanımlanabilecek, kendi mühimmatı ve donanımı olan özel bir muhafız birliği var. Bu birliğin başındaki Viktor Zolotov da Putin’e en sadık isimlerden biri olarak tanımlanıyor.

FSO’nun 5 bin 500 görevlisi ise bağlılıkları ve özel yetenekleri tespit edilerek seçilmişler. Kendini tüm bu koruma altında güvende hissetse de tam da bu hassasiyet her şeyin sonu olabilir: Putin’in özenle yaptığı seçimler ve bu koruma ordusunun yetenekleri rüzgâr tersine döndüğünde onun aleyhine işleyip tehlikeli bir durum oluşturabilir. Peki yerine gelebilecek isimler kimler?

MİKHAİL MİSHUSTİN

Putin hayatını kaybetmezse veya darbe yoluyla devrilmezse önümüzde duran seçenekler ise görevinin güç sahibi başka bir odağa ya da onun vekili gibi görev yapacak birine geçmesi olası.

Rus anayasası seçimlerden önce görevdeki başbakanın yetkileri devralmasını öngörüyor. Rusya Başbakanı Mikhail Mishustin, Federal Vergi Servisi’nin başındayken başbakanlığa gelmiş bir isim. Ocak 2020’den beri görevde olan Mikhail Mishustin Koronavirüs salgının gölgesinde ismi pek öne çıkmamış bir lider oldu. Öte yandan Mikhail Mishustin, kendisinden önceki Başbakan Dmitry Medvedev’in aksine kararlı ve sert bir görünüm çizdi.

Rusya Başbakanı Mikhail Mishustin, ölçülü, ciddi ve kararlı bir lider olarak tanındı.

Özel hayatıyla da ilgi çeken Mishustin buz hokeyi oynuyor, piyano çalıyor ve hatta beste bile yapıyor. 56 yaşındaki başbakan bir teknokrat olarak Putin’den sonrası için uygun bir seçim olabilir. Yine de görevde olduğu süre boyunca kendisine güç ve şöhret kazandıracak dostlar edinemediği bir gerçek.

Mikhail Mishustin gibi öne çıkan bir başka isim de Moskova’nın sevilen ve sayılan Belediye Başkanı Sergei Sobyanin. Öte yandan yönetimsel gücü fazla olan bu iki aday ancak kendilerine ‘kapıyı açan’ birileri olursa bir değişiklik oluşturabilir.

ŞOYGU

Oysa Şoygu, kapıyı tekmeleyerek açmaya muktedir görünen bir isim. Savunma Bakanı’nın askeri bir geçmişi yok; 90’lı yılların sonunda Acil Durumlar Bakanı olan Şoygu, birçokları için kariyer ölümü olabilecek bu görevin altından başarıyla kalktı. Bu görev sırasında kollarını sıvayıp her yere koşması; kurbanların ailelerini teselli etmekten elleriyle yıkıntıları kazıyıp yaralı çıkarmaya kadarki tüm çabaları onu adeta bir halk kahramanı yaptı.

Soygu aslen işlevsiz olduğu bilinen Acil Durumlar Bakanlığı'nı Rusya'daki en verimli, güvenilir ve hatta dürüst devlet dairelerinden biri haline getirdi.

Putin'in sağ kolu ve halk kahramanı Şoygu.

Bu başarısı sonrası Şoygu 2012 yılında daha sıkıntılı bir durumda olan, bölünmüş, hoşnutsuz savunma bakanlığına atandı. Şoygu burada da reformu yeniden ilerletmeyi ve hem askerlerin hem de generallerin sadakatini kazanmayı başardı. Uzun süreli bir arkadaşlık süreci olmadan Putin'in yakın çevresine girmeyi başaran tek kişi olmakla kalmayan Şoygu aynı zamanda kan dökmeden Rus siyasetinin etobur dünyasında yükselmeyi başardı. Tam da bu noktada Şoygu Putin'i devirmek için gücü, seçkinlerin geri kalanına güven vermek için de siyasi becerileri aynı anda kullanabilen bir aday olarak karşımızda duruyor.

Ukrayna savaşındaki mevcut rolüne rağmen pragmatik bir milliyetçi gibi görünen Şoygu'nun,2014'deki Kırım'ın ilhakını Putin'in yakın çevresinden desteklemeyen tek isim olduğu uzun süredir konuşuluyor. Dolayısıyla 66 yaşındaki Şoygu, Putinizmin en kötü yanlarını süpüren ve gelecek nesil liderler için ortamı hazırlayan bir geçiş figürü olabilir.

MEDVEDEV

Bu seçenek teoride hem başbakan hem de Cumhurbaşkanı olan tek modern Rus politikacı olan Medvedev'i de kapsayabilir. 2008-2012 yılları arasında Putin'in önde gelen adamı olarak tanınan Medvedev sadece cumhurbaşkanıydı, Putin ise ülkeyi başbakan olarak yönetiyordu.

Son zamanlarda, Güvenlik Konseyi başkan yardımcısı olarak onurlu ama özünde anlamsız bir konuma sahip olan 56 yaşındaki Medvedev, ölüm cezasından Rusya'dan ayrılan şirketlerin varlıklarına el koymaya kadar her konuda aşırı pozisyon alarak kendini bir şahin olarak yeniden sahneye koyuyor.

Hem başbakan hem de cumhurbaşkanı oldu.

2016 yılında, muhalefet lideri Alexei Navalni'nin takipçileri, Medvedev'in 'yazlık evinin' aslında görkemli bir 18. yüzyıl sarayı olduğunu ortaya çıkardığından beri Medvedev ülkede bir alay konusu oldu. Dolayısıyla Medvedev muhtemelen yeniden başkan olabilir, ancak yalnızca vekil olarak. Eğer güçlü kişilerden oluşan bir grup korkmaları gerekmeyen bir cephe adamı istiyorlarsa bu kişi için doğru adres Medevedev olacaktır.

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