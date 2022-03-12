Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı işgalde ikinci hafta geride kaldı. Bölgede çatışmalar ve bombardımanlar sürerken çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Ukrayna ordusu başkent Kiev’e doğru ilerleyen Rus birliklerini püskürtmek için mücadele ediyor.

TÜRKLER CAMİDE MAHSUR KALDI

Ukrayna’nın Mariupol kentini bombalayan Rus güçleri 34’ü çocuk 86 Türk’ün sığındıkları Süleyman Camisi’nde mahsur kaldı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus kuvvetlerinin Mariupol’da Türk vatandaşlarının sığındığı camiyi bombaladığı aktarıldı.

86 TÜRK VATANDAŞI BULUNUYOR

Reuters haber ajansının Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği’ne dayandırdığı haberde caminin içinde 34’ü çocuk olmak üzere toplam 86 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının bulunduğu kaydedildi. Saldırıların ardından ölen veya yaralanan olup olmadığı açıklanmadı.

BODRUM KATINDA GIDA STOĞU

Kuşatma öncesi açıklamalarda bulunan caminin imamı Mehmet Uce, cami binasının sağlam olduğunu ve bodrum katına gıda stokladıklarını söylemişti.

İngiliz basını yazdı: Rusya Ukrayna krizine dair 5 senaryo Rus lider Vladimir Putin'in Ukrayna topraklarına karşı 24 Şubat'ta başlattığı işgal girişimi sürüyor. Ukrayna topraklarındaki çatışma sürerken, savaşın seyrine dair birçok senaryo konuşulmaya başlandı. İngiliz basını, savaşın nasıl sonuçlanabileceğine dair olasılıkları sıraladı.

Zelenskiy doğruladı! Rus ordusu Melitopol Belediye Başkanı'nı kaçırdı! Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Geraşenko, Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov'un Rus güçlerce kaçırıldığını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de gündem olayı doğruladı. Güvenlik kameralarındaki görüntülerde, 10 kişilik bir ekibin Federov'u başına poşet geçirerek binadan hızlıca çıkarttığı görülüyor. Görüntülerden sonra açıklamalarda bulunan Zelenskiy, Rusya'nın eylemlerini DEAŞ terör örgütünün eylemlerine benzeterek, "Melitopol Belediye Başkanının Rus güçlerince kaçırılması, demokrasiye karşı suç" dedi.

Beyaz Saray’dan Rusya’ya yeni hamle: TikTok fenomenlerine Ukrayna brifingi verildi Beyaz Saray TikTok’taki fenomenlerle bir araya gelerek Ukrayna savaşı konusunda brifing verdi.