Türkiye Gazetesi

Rus lider Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta verdiği askeri harekat emri ile birlikte Ukrayna topraklarında başlayan işgal girişimi devam ediyor. Müzakere masalarından sonuç alamayan iki tarafın çatışmaları sürerken, Rus ordusu Karadeniz'deki stratejik bölge Mykolaiv'in kilit noktasını kuşattı.

Bölge garnizonunun komutanı Ukraynalı General Dmytro Marchenko'nun sözleri adeta tüyleri ürpertti. Teslim olan Rus askerlere adil şekilde yaklaşacaklarının sözünü veren Marchenko, savaşmayı seçenler için ise "Köpeklere mama olacaklar" dedi.

"HER ADIMLARINI BİLİYORUZ"

Marchenko, Rus saldırısında çok sayıda sivilin öldürüldüğünü ve kimin sorumlu olduğunu net bir şekilde bildiğini de sözlerine ekleyerek "Bu insanların kim olduğunu biliyoruz. Amerikalı ortaklarımızdan gelenler de dahil olmak üzere, yüzleri görebildiğimiz fotoğraflardan oluşan çok geniş bir istihbarata sahibiz. Her adımlarını biliyor ve izliyoruz" ifadelerini kullandı.

"SOKAKLAR CESETLERLE DOLU"

Ukraynalı General, püskürtülen saldırılardan sonra sokakların Rus cesetleriyle dolu olduğunu söyleyerek, "Bunu söylemek hoş değil ama cesetleri sokak köpeklerine mama oluyor. Bu bölgelerde devam eden Rus saldırıları nedeniyle onları toparlayıp geri alamıyoruz" dedi.

"GERİ KALANI KÖPEK MAMASI OLACAK"

Teslim olan Rus askerlerinin yaşamalarına izin verileceğinin sözünü veren Marchenko, "Ayrıca, ana silahları bizden uzağa çevrilmiş bir şekilde hatlarımıza gelmeleri halinde Rus tank mürettebatına hiçbir zarar gelmeyeceğini garanti ediyoruz" ifadelerini kullandı. Ancak savaş suçluları için af olmayacağını söyleyen General Marchenko "Suç işledilerse yargılanacaklar ama hayatta kalacaklar. Geri kalanı ise köpek maması olacak" diye konuştu.

İngiliz basını yazdı: Rusya Ukrayna krizine dair 5 senaryo Rus lider Vladimir Putin'in Ukrayna topraklarına karşı 24 Şubat'ta başlattığı işgal girişimi sürüyor. Ukrayna topraklarındaki çatışma sürerken, savaşın seyrine dair birçok senaryo konuşulmaya başlandı. İngiliz basını, savaşın nasıl sonuçlanabileceğine dair olasılıkları sıraladı.

Ukrayna'dan korkunç iddia! Rusya, Belarus'u vuracak Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov'dan korkunç bir iddia geldi. Reznikov, Rusların Belarus topraklarına saldıracağını söylşere, “Rusya provokasyon için Belarus’u vuracak” dedi.