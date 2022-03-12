Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı işgalinde 17. güne girilirken dünyanın gözü Çernobil Nükleer Santrali'nde. Hem stratejik açıdan hem de tehlike bakımından önemli bir konumda bulunan Çernobil Nükleer Santrali'ndeki gelişmeler de yakından takip ediliyor. Ukrayna tarafının santralle ile ilgili ortaya attığı kan donduran iddia ise herkesin kanını dondurdu.

ÇERNOBİL'LE PROVOKASYON HAZIRLIĞI

Kiev Askeri Strateji Birimi tarafından ortaya atılan iddiaya göre; Rus askerlerin, Devlet Başkanı Putin'in emriyle nükleer santrale "insan yapımı" bir saldırı hazırlığında olduğu belirtildi. Saldırının ardından ortaya çıkacak nükleer sızıntıyla ilgili ise Ukrayna tarafının suçlanacağı ve dünyaya 'Ukrayna suçlu' algısı yapılacağı öne sürüldü.

ÖLÜ ASKERLERİ BUZDOLABINDA SAKLIYORLAR

Rusya'nın sahte saldırısıyla ilgili ortaya atılan ikinci iddia da kan dondurdu. İddiaya göre ölü Ukraynalı askerlerin cesetlerini Çernobil'deki dondurucularda tutan Rus askerlerinin, sahte saldırının ardından sonra bu askerleri "sabotajcılar" olarak dünyaya tanıtıp, taraftar çekmeye çalışacakları öne sürüldü. Ayrıca bu olayla birlikte Rusya'nın "nükleer endişesini" de kanıtlanmaya çalışılacağı aktarıldı.

BÖLGEDEN SICAK GELİŞMELER

Merkezi Avusturya'da bulunan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) da, Ukrayna'daki nükleer santrallerle ilgili son durum raporunu açıkladı. Rapora göre, Çernobil'e hala hasar gören güç hatları sebebiyle elektrik verilemediği ve dizel yakıtla çalışan jeneratörlerle elektrik sağlandığı belirtildi.

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