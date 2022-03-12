Türkiye Gazetesi

Çekya Devlet Başkanlığı Ofisinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 600'den fazla Çekya vatandaşı Ukrayna ordusuna katılarak savaşmak için Başkanlık Ofisi’ne resmi başvuruda bulundu. Yapılan açıklamada, "Çekya Başkanlık Ofisine şu ana kadar NATO dışındaki bir devlet olan Ukrayna’nın Silahlı Kuvvetlerine katılmak için 600'den fazla kişi başvuru yaptı. Yapılan başvurular sadece Ukrayna ordusuna katılmak için izin başvuruları değil, aynı zamanda askeri eğitim almak, Ukrayna’ya ulaşım sağlanması ve askeri silah ve teçhizat taleplerini de içeriyor. Çekya olarak başka bir ülke ordusunda savaşmak isteyen vatandaşlarımıza askeri eğitim vermediğimiz gibi askeri silah ve teçhizat da sağlamıyoruz" denildi.

YABANCI DEVLETİN ORDUSUNDA ÇALIŞMALARI YASAK

Çekya Silahlı Kuvvetler Kanunu, Çeklerin Devlet Başkanının rızası olmadan yabancı bir devletin ordusunda çalışmasını yasaklıyor. Birden fazla uyruğu olan ve vatandaş olduğu ülkenin silahlı kuvvetlerinde hizmet eden ya da NATO üyesi bir ülkenin silahlı kuvvetlerinde profesyonel olarak çalışan kişiler için ise yasal bir engel bulunmuyor. Çekya Silahlı Kuvvetler Kanunu'na göre başka bir orduya katılmak isteyen vatandaşların Çekya Savunma Bakanlığına başvurmaları gerekirken, Başkanlık Ofisine yapılan başvurular da değerlendirmeye alınıyor. Yapılan başvurular İçişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığında değerlendirildikten sonra Savunma Bakanlığına gönderilecek. Yapılan incelemenin ardından da Devlet Başkanı’nın onayına sunulacak.

5 YIL HAPİS CEZASI BULUNUYOR

Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman ve Başbakan Petr Fiala geçtiğimiz hafta Lany’deki Başkanlık konutunda bir araya gelerek Çek vatandaşlarının kendi kararlarıyla Ukrayna için Rus saldırılarına karşı savaşmalarına izin verilip verilemeyeceğini tartışmıştı. Görüşme sonunda Başbakan Petr Fiala, "Başkan Zeman ile Ukrayna-Rusya arasındaki savaşı, Çekya’nın bu dönemde dış politikadaki pozisyonunu görüşmek ve ayrıca bu zor günlerde Çek siyasetindeki birlik ve beraberliği göstermek üzere buluştuk. Anayasaya göre bir Çek vatandaşının başka bir ülkenin ordusunda görev alması halinde 5 yıl hapis cezası bulunmaktadır. Başkan ile yaptığım görüşmede bu cezanın Ukrayna-Rusya savaşı için istisnai bir şekilde uygulanmasını tavsiye ettim. Başkan Zeman da bunu kabul etti. Garanti edebilirim ki hiçbir Çek, Ukrayna’da Ruslar ile savaşması nedeniyle ceza almayacak” demişti.

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