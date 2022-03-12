Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Ukraynalı siviller de ülkeden ayrılmaya devam ediyor. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Moldovalı mevkidaşı Nico Popescu ile görüşmesinin ardından Rus saldırısından kaçan Ukraynalı mültecilere yönelik açıklama yaptı.

ROMANYA ÜZERİNDEN İNSANİ KORİDOR KURULACAK

Baerbock, "Ukrayna'daki Rus saldırısından kaçan 2 bin 500 Ukraynalı mülteciyi kabul edeceğiz. Almanya, Ukrayna'dan gelen mültecilere yardım etmeye kararlı. Ukraynalı mültecileri, Romanya üzerinden Almanya'ya otobüsle getirmek için özellikle bir insani koridor kurulacak" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına 24 Şubat tarihinde başlattığı saldırılardan bu yana Ukrayna'dan kaçan mültecilerin sayısının 2,5 milyonu aştığı açıklanmıştı.

Kamala Harris Ukraynalı mülteci sorusuna kahkaha attı! Tepkiler üst üste geldi Rusya-Ukrayna savaşının 16'ncı gününde Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Varşova'da ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i ağırladı. İkili gündeme dair kritik bir görüşme gerçekleştirirken, görüşme sonrası basın toplantısı gerçekleştirdi. Basın toplantısında Harris'in, Ukraynalı mültecilere ilişkin soru karşısındaki tavrı ise dikkat çekti. Verdiği cevap ise kafalarda soru işareti oluşturdu.

İngiltere geri adım attı: Ukraynalı mültecilere vize kolaylığı Ukraynalı mültecilere zorlu vize süreci yaşattığı gerekçesiyle tepki toplayan İngiltere, geri adım atarak söz konusu süreci kolaylaştırdığını açıkladı. Bu kapsamda pasaport sahibi Ukraynalıların vize başvuru merkezlerine gitmeden çevrim içi başvuru yapabilecekleri duyuruldu.

Polonya’dan Ukraynalı sığınmacılara yardım yasasını onayladı Polonya, Rusya'ya saldırıları nedeniyle ülkeden kaçan Ukraynalı sığınmacılara aylık bin 200 zloti (4 bin 71 TL) nakit yardımı yapma kararı aldı.