Türkiye Gazetesi

Farklı ülkelerden gelen gazetecilerle bir araya gelen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın devam eden saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Zelenskiy konuşmasında, "Savaştan sonra kim bizim dostumuz, kim düşmanımız öğrenmiş olduk" dedi.

"KOMŞULARIMIZLA İLİŞKİLERİMİZ İYİ"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna ve Polonya arasındaki ilişkilerle ilgili olarak, "Polonya ile ilişkilerimiz iyi. Çok fazla Ukrayna vatandaşı Polonya topraklarında bulunuyor. Romanya’da ve Moldova’da da insanlarımız yaşıyor. Komşularımızla ilişkimiz iyi. Polonya ile özel ilişkilerimiz var. Savaştan sonra kim bizim dostumuz kim düşmanımız öğrenmiş olduk. Bizim ülkemizde demokrasi var. Savaştan sonra ülkemiz daha çok birlik oldu. Ülkemizin batısında çok şükür insanlar bombalama nedir görmediler. Bazı küçük şehirlerimiz ve orda yaşayan insanlar artık yok. Hayat durmuş gibi" ifadelerini kullandı.

"KAZANACAĞIZ!"

Zelenskiy ülkesinin Rus saldırısından galip çıkacağını belirterek, "Yüzde yüz kazanacağımızı biliyoruz ama ne zaman bilmiyoruz. Diplomatlarımız bölgeye barış gelmesi için çalışıyorlar. Ama bundan önce silahların susması, insanların tahliyesi, gıda ve ilaçların teslimatı gibi konular gerçekleştirilmeli. Rusya’dan savaşın biteceğine dair sinyallerin olması iyi. 2 yıldır bunu görememiştik. Binlerce ölen insanın vebali Rusların üzerinde. 3 günde işgal etme ve hükümet değiştirme planları tutmadı. Bu kanlı savaştan sonra Rusya’ya güvenemeyiz. Sır saklamıyoruz açık şekilde ifade ediyoruz" dedi.

NATO AÇIKLAMASI

Ukrayna’nın NATO’ya giremeyeceğini söyleyen Zelenskiy, "Ukrayna’nın NATO'ya girebileceğini göremiyorum. NATO ülkelerinden bize destek verenlere minnettarız" ifadelerini kullandı.

Avrupa’dan gelen yardımlarla ilgili Zelenskiy, "İnsanlar mitingleri laf olsun diye yapmıyor. Avrupa ve dünya daha fazlasını yapabilir. Herkes yapabildiği kadar mücadele etmeli. Oturdukları kafeye bomba düşmediği taktirde olanları anlamayacaklar. Ancak böyle bir şey sonucunda hava sahasını kapatmayı düşünecekler. Ellerindeki sistemleri vermelerini istedik. Ancak veremeyeceklerini anlayınca satın almak istediğimizi söyledik” şeklinde konuştu.

"RUSYA'NIN 12 BİN ASKERİ ÖLDÜ"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılacak görüşmelerde barış için bazı tavizlerin verilip verilmeyeceği konusuna değinen Zelenskiy, "Şimdi savaştayız ve bu savaştan sonra tekrar bir savaş istemiyoruz. Yapılacak anlaşmalarda Ukrayna’nın güvenliği garanti altına alınmalı. Bugün Ukrayna yarın başka bir ülke olabilir. İnsanlar ölüyor. Rusya’nın 12 bin askeri öldü. Buraya gelenlerin bir çoğu ne için geldiğini kim olduğumuzu bilmiyorlar. Bizi öldürmeye geldiler bizim toprağımızı terk etmeyeceğimizi anladılar. İnsanlara su vermiyorlar. Sonuna kadar direneceğiz" dedi.

Zelenskiy: Rusya Ukrayna'da eşi görülmemiş kayıp yaşadı Ukrayna Cumhurbaşkanı Viladimir Zelenskiy, 31 Rus taktik taburunun etkisiz hale getirildiğini açıklayarak Rus ordusunun son on yılların en büyük kaybını yaşadığını söyledi.

Zelenskiy doğruladı! Rus ordusu Melitopol Belediye Başkanı'nı kaçırdı! Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Geraşenko, Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov'un Rus güçlerce kaçırıldığını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de gündem olayı doğruladı. Güvenlik kameralarındaki görüntülerde, 10 kişilik bir ekibin Federov'u başına poşet geçirerek binadan hızlıca çıkarttığı görülüyor. Görüntülerden sonra açıklamalarda bulunan Zelenskiy, Rusya'nın eylemlerini DEAŞ terör örgütünün eylemlerine benzeterek, "Melitopol Belediye Başkanının Rus güçlerince kaçırılması, demokrasiye karşı suç" dedi.

Zelenskiy halkına seslenip, net konuştu: Kazanacağız Paylaştığı yeni videoda Ukrayna halkını yüreklendiren Devlet Başkanı Zelenskiy, "Daha ne kadar zaman savaşacağımızı bilmiyoruz, ancak kazanacağımızı biliyoruz" sözleriyle net konuştu.