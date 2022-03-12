Türkiye Gazetesi

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Lomani eyaletindeki Mwene-Ditu şehrinden Katanga eyaletinin başkenti olan Lubumbashi'ye gitmekte olan tren raydan çıkarak kaza yaptı. Feci kaza sonrası, 61 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.

61 KİŞİ ÖLDÜ, 52 KİŞİ YARALANDI

Ulusal Kongo Demiryolları Derneği'nin (SNCC) Altyapı Direktörü Marc Manyonga Ndambo, "Meydana gelen tren kazasında şuanda 61 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı" dedi.



Meydana gelen kazada kurtarma çalışmalarının ardından yetkililer, yaralıların hastanelere kaldırıldığını bildirirken, Ulusal Demiryolu Şirketi (SNCC) yetkilileri ise yolcuların yük trenine yasadışı bir şekilde bindiğini belirtti.

Almanya'da iki tren çarpıştı: 1 ölü, 40 yaralı Almanya'da iki trenin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 40 kişi yaralandı. Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu bildirildi.

Ankara'da yük treni ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var Ankara'nın Polatlı ilçesinde hemzemin geçitten geçmeye çalışan bir otomobile yük treni çarptı. Kaza sonucunda, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Demir yoluna düşen uçağı tren biçti: Pilot son anda kurtarıldı ABD'nin California eyaletinde arızalarak demir yoluna düşen uçağı tren biçti. Uçağın içerisindeki pilot 6 saniye farkla polisler tarafından kurtarılırken, kaza hakkında soruşturma başlatıldı.