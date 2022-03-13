Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke | ANTALYA

Rusya’nın Ukrayna saldırısını değerlendiren Kırım Türklerinin lideri ve Ukrayna Yüksek Şûrası üyesi Mustafa Kırımoğlu “Bu ateşkes Ruslar için de lazım. Binlerce ceset topluyorlar. Şu anda Rusya’nın ekonomisine büyük darbe vuruluyor. Bir süre sonra Rusya masaya oturmaya mecbur kalacak ve şartlar bu defa bambaşka olacak” dedi.

TÜRKİYE DAİMA ADALET TARAFINDA

Antalya Diplomasi Forumu’na katılan Kırımoğlu, gazetemize özel açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Antalya’daki konuşmasını hatırlatan Kırımoğlu “Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki konuşmasında çok güzel ifade etti. Kimin saldırgan kimin kurban olduğunu çok iyi anlattı. Türkiye daima adalet tarafında. Türkiye her zaman Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü savundu. Zor günlerimizde hep yanımızda ve bizi destekliyor. Bazı sebeplerden dolayı Türkiye, Batı ülkelerin Rusya’ya karşı uyguladığı yaptırımlara katılmıyor. Türkiye’nin de kendine göre haklı sebepleri var. Sonuç olarak Türkiye’nin rolü çok önemli ve büyük” diye konuştu.

DİRENİŞ BEKLEMİYORDU

Kırımoğlu “Aldığımız bilgilere göre Rusya, üç gün içinde Ukrayna’yı tamamen işgal edecekti. Kiev’i ele geçirecekti. Cumhurbaşkanı Zelenskiy’i esir alıp kendi şartlarını dikte edecekti. Ama şu ana kadar bunu başaramadı ve başaramayacak. Rusya böyle bir direnişi beklemiyordu. Rusya’nın propagandasına göre, ‘Rus kökenli vatandaşları Ukrayna’da eziyorlarmış ve Ruslar gelince çiçeklerle karşılayacakmışlar.’ Bizim insanımız onları çiçeklerde değil, bambaşka şeylerle karşılar. Harkov’un büyük çoğunluğu Rusça konuşuyor ama Rusya’ya karşı direniyorlar. Çünkü insanlar totaliter ülkede değil, demokratik bir ülkede yaşamak istiyor” ifadesini kullandı.

RUSYA KENDİ TALEPLERİNDEN VAZGEÇMEZ

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitrov Kuleba ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Antalya’daki görüşmelerini de değerlendiren Kırımoğlu “Bakanların görüşmesinde tabi söz konusu ateşkes görüşmesiydi. Ruslar bir hafta önce Belarus sınırındaki müzakerelerdeki görüşünü burada da tekrarladı. Görüşmeden önce bana çok sordular ‘Ne bekliyorsunuz?’ diye. Ben ‘Hiçbir şey beklemiyorum’ dedim. Çünkü Rusya kendi taleplerinden vazgeçmez” değerlendirmesini yaptı.

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