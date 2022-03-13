Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş 18. güne girdi. İki ülke arasında daha önce 4 kez gerçekleştirilen müzakerelerden sonuç alınamadı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, "Müzakereler çevrim içi olarak devam ediyor." dedi.

Heyete, önceden olduğu gibi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy'in başkanlık yaptığını söyleyen Peskov, müzakerelerin detaylarıyla ilgili "Şu an için ayrıntılar hakkında yorum yapmaktan kaçınıyoruz." diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rus heyeti ile görüşmeler artık kesintisiz video formatında devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Özel çalışma alt gruplarının da oluşturulduğu bilgisini paylaşan Podolyak, Ukrayna'nın pozisyonlarının önceki direktifler tarafından belirlenmiş olduğunu hatırlattı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bugün yaptığı telefon görüşmesinde, Rus ve Ukraynalı temsilciler arasında video formatında gerçekleşen bir dizi görüşme hakkında ayrıntılı bilgi verdiği bildirilmişti.

PUTİN: BAZI OLUMLU GELİŞMELER VAR

Geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna- Rusya müzakerelerine ilişkin Kremlin’de Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile gerçekleştireceği görüşmenin basına açık bölümünde değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmelerinde, Lukaşenko’yu Ukrayna konusunda bilgilendireceğine işaret eden Putin, “Özellikle de neredeyse artık her gün yürüttüğümüz müzakereler konusunda bilgilendireceğim. Bu konuda bazı olumlu gelişmeler var. Size detaylı bir şekilde anlatacağım.” dedi.

Putin, Rusya ve Belarus’un gelişmesini önlemek için daima çeşitli girişimlerde bulunulduğunu vurgulayarak, “Şimdi de böyle girişimler var ancak elbette bunların kapsamı daha büyük. Bu zorlukları aşacağımıza ve tersine, daha bağımsız ve daha yeterli bir hale geleceğimize eminim.” diye konuştu.

Rusya’nın yine de bazı sorunlar yaşadığına dikkati çeken Putin, “Sovyetler Birliği yaptırımlar altında yaşadı ve devasa kazanımlar elde etti. Şimdi ekonomimize devasa bir darbe vuruluyor. Ancak son dönemde yaşadıklarımız, Batılıların bize kısıtlamalar getirdiği alanlarda, yeni yetkinlikler edindiğimizi göstermiştir.” ifadelerini kullandı.



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