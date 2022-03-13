Türkiye Gazetesi

Rus lider Vladimir Putin'in 18 gün önce Ukrayna topraklarına yönelik verdiği askeri harekat emri sonrası bölgeden can kaybı haberleri gelmeye devam ederken, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımların da ardı arkası kesilmiyor. Özellikle ABD'den peş peşe yaptırımlar gelirken, Rus ekonomisini zora sokacak hamleler ise Avrupa'dan geliyor. Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, Alman hükümetinin enerjide Rusya'ya bağımlılığı ortadan kaldırmak için yoğun çalışmalar yaptığını belirtti.

"EN ZORU RUS GAZINI REDDETMEK"

Robert Habeck, Avrupa Birliği tarafından Rusya'dan enerji ithalatının tamamen yasaklanmasına karşı olduğunu, bunun gelecek kış arz kıtlığına yol açacağını ve enflasyonu artıracağını ifade etti.

Bu yılın sonuna kadar Rus petrolünden bağımsız hale gelmeyi hedeflediklerini ifade eden Habeck, "Her gün, hatta her saat, Rusya'dan ithalata veda ediyoruz. Sonbahara kadar Rus kömüründen tamamen vazgeçmeyi planlıyoruz. Yıl sonuna kadar neredeyse Rus petrolünden bağımsız hale gelebiliriz. Ancak en zoru Rus gazını reddetmek" dedi.

LNG TERMİNALİ 2 YIL İÇİNDE FAALİYETE GEÇECEK

Yakında önemli sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatçıları Norveç ve Katar başta olmak üzere LNG ve hidrojen üreten ülkeleri ziyaret edeceğini bildiren Habeck, kısa vadede LNG, orta vadede ise hidrojen ithalat seçeneklerini genişleteceklerini belirtti.

Rus doğal gazına bağımlılığı azaltmak için Almanya'da inşa edilecek iki LNG terminalinin 2 yıl içinde faaliyete geçmesi bekleniyor. Terminaller Brunsbüttel ve Wilhelmshaven kentlerinde inşa edilecek.

RUSYA'YA BAĞIMLILIK ORANLARI

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı verilerine göre, Rusya'nın Ukrayna'nın özerk yönetimi olan Kırım'ı yasa dışı ilhakından (2014) bu yana Almanya, Rusya'dan 170 milyar avroluk enerji ithalatı (doğal gaz, kömür ve petrol) yaptı.

Almanya, ihtiyacı olan doğal gazın yüzde 55'ini, ham petrolün yüzde 35'ini ve kömürün yüzde 45'ini Rusya'dan alıyor.

Zelenskiy: Rusya Ukrayna'da eşi görülmemiş kayıp yaşadı Ukrayna Cumhurbaşkanı Viladimir Zelenskiy, 31 Rus taktik taburunun etkisiz hale getirildiğini açıklayarak Rus ordusunun son on yılların en büyük kaybını yaşadığını söyledi.

İngiliz basını yazdı: Rusya Ukrayna krizine dair 5 senaryo Rus lider Vladimir Putin'in Ukrayna topraklarına karşı 24 Şubat'ta başlattığı işgal girişimi sürüyor. Ukrayna topraklarındaki çatışma sürerken, savaşın seyrine dair birçok senaryo konuşulmaya başlandı. İngiliz basını, savaşın nasıl sonuçlanabileceğine dair olasılıkları sıraladı.