Türkiye Gazetesi

Yunaanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis saat 12.00'de Atatürk Habalima'na indi. Ortodoksluk Bayramı ayinine katılmak üzere Fener Rum Patrikhanesi'ne hareket eden Miçotakis, saat 14.00'de Vahdettin Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.