Yunaanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis saat 12.00'de Atatürk Habalima'na indi. Ortodoksluk Bayramı ayinine katılmak üzere Fener Rum Patrikhanesi'ne hareket eden Miçotakis, saat 14.00'de Vahdettin Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.
Yunanistan Başbakanı Miçotakis İstanbul'a geldi
13.03.2022 - 12:32 | Son Güncelleme: 13.03.2022 - 12:35
Türkiye Gazetesi
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İstanbul'a geldi. Miçotakis'i taşıyan uçak, saat 12.00'de Atatürk Havalimanı'na indi.
Kaynak: AA
Etiketler : Yunanistan,Türkiye,Dünya,Haber,
835578 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/835578.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER