Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla başkayan Rusya’nın Ukrayna’ya karşı işgal girişimi 18. güne girdi. Putin’in Rus İstihbarat Servisi FSB’de büyük etki oluşturan değişikliklere gittiği iddia edildi.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Putin FSB Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Orestovich ile yardımcısı Anatoly Bolyukh’un Rusya’ya karşı güçlü direniş gösterebileceği konusunda uyarıda bulunmadıklarını bu nedenle de hareketın hedefledikleri gibi gitmemesi nedeniyle tutuklanarak ev hapsine alındığını iddia etti.

BAŞARISIZ İSTİHBARATLAR PUTİN'İ KIZDIRDI

Haberde, FSB güvenlik servisinin savaştan önce Putin’e Ukrayna’nın zayıf oludğunu ve saldırıya uğrarsa kolayca pes edevileceği, halkın zaten liderlerinden kurtulmak istediği yönünde bilgi verdiği yazıldı.

Putin’in tüm bu başarısız istihbarat bilgileri nedeniyle çok kızdığı iddia edildi. Putin’in dün üst düzey generalleri görevden aldığı ve zayıf strateji ve başarısız istihbaratları nedeniyle FSB’de ‘öfkeli’ olduğu söylendi. Ukrayna Güvenlik Konseyi Başkanı Oleksiy Danilov savaşın başlamasından bu yana yaklaşık olarak sekiz Rus komutanın görevden alındığını söyledi.

Dünya bu iddiaları konuşuyor! Putin'e karşı darbe ve suikast söylentileri büyüyor Rusya'nın Ukrayna'ya karşı işgalinin 17'nci gününe girilirken, bölgeden sıcak çatışma sesleri gelmeye devam ediyor. Savaşın çıktığı günden itibaren kafalarda tek bir soru var, 'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görevi bırakacak mı? Peki bırakırsa yerine kim geçecek? Darbe, hastalık ya da suikast iddiaları doğru mu?' gibi sorular sorulmaya başlandı. İşte Putin'in kafasındaki plan ve olası bir değişiklikte Putin'in yerine geçecek olan adaylar...

Esad'dan Putin'e 30 bin savaşçı Suriye'yi iç savaşa sürükleyen Beşar Esad, Ukrayna'yı işgal etmeye çalışan Rusya'ya savaşçı gönderiyor. Putin'in her asker için 2 bin dolar maaş sözü verdiği öğrenildi

