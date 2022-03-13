Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 18. gününde de devam ediyor. Lviv’in kuzey batısında Polonya sınırına 30 kilometre uzaklıkta bulunan ve Yavoriv Askeri Poligonu (Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezi) olarak bilinen, NATO’ya bağlı uluslararası askeri birliklerin de olduğu ifade edilen üs bölgesi, atılan 30 roketle Rusya’nın saldırısına uğradı.

30 ROKET SALDIRISI DÜZENLENDİ

Konuya ilişkin açıklama yapan Lviv Belediye Başkanı Andrey Sadoviy, "Resmi verilere göre askeri noktaya 30 roket saldırısı düzenlendi. Uçaklar Saratov’dan (Rusya) kalkarak Karadeniz üzerinden geldi. Saldırı sonucunda 9 kişi hayatını kaybetti, 57 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale yapıldı ve bir kısmı hastanelere götürüldü" dedi.

YARALILAR LVİV’E SEVK EDİLİYOR

Lviv’in kuzeybatısında Polonya sınırına 30 kilometre uzaklıkta bulunan ve Yavoriv Askeri Poligonu (Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezi) olarak bilinen, NATO’ya bağlı uluslararası askeri birliklerin de olduğu iddia edilen üst bölgesine yapılan roketli saldırıda yaralanan askerler Lviv’e sevk ediliyor.

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