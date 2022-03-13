Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan ayrılarak, Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Erdoğan, burada Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile öğle yemeğinde bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen yemek, 14.00'te başladı.



Yunanistan Başbakanı Miçotakis İstanbul'a geldi Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İstanbul'a geldi. Miçotakis'i taşıyan uçak, saat 12.00'de Atatürk Havalimanı'na indi.

Yarın Herzog, pazar günü Miçotakis geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan peş peşe kritik temaslar. Ankara’nın, İsrail ve Yunanistan ilişkilerinin yeni bir boyut kazanması bekleniyor.