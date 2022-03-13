Türkiye Gazetesi

.İsmagilov, sosyal medya hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımda, askeri üniforma giyerek Kiev Bölgesel Savunma Kuvvetleri üyeleri ile poz verdi.

Tatar kökenli İsmagilov, kendisi ve beraberindekileri "teröre karşı savunma güçleri" olarak tanımlayarak, "Barış zamanında bildiğiniz bu inanılmaz vatansever insanlar, aniden savaş zamanında kardeş oluyorlar." ifadesini kullandı.

İsmagilov, daha önce AA’ya yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle pek çok Müslüman'ın kaçmak ve mülteci durumuna düşmek zorunda kaldığını belirterek, "Ukrayna Müslümanları müftüsü olarak Ukrayna'daki Müslümanları ordumuza ve devletimize desteğe çağırıyorum." demişti.

Zelenskiy: Rusya Ukrayna'da eşi görülmemiş kayıp yaşadı Ukrayna Cumhurbaşkanı Viladimir Zelenskiy, 31 Rus taktik taburunun etkisiz hale getirildiğini açıklayarak Rus ordusunun son on yılların en büyük kaybını yaşadığını söyledi.

İngiliz basını yazdı: Rusya Ukrayna krizine dair 5 senaryo Rus lider Vladimir Putin'in Ukrayna topraklarına karşı 24 Şubat'ta başlattığı işgal girişimi sürüyor. Ukrayna topraklarındaki çatışma sürerken, savaşın seyrine dair birçok senaryo konuşulmaya başlandı. İngiliz basını, savaşın nasıl sonuçlanabileceğine dair olasılıkları sıraladı.