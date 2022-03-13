Türkiye Gazetesi

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil şehrinde bulunan ABD Başkonsolosluğu binasına yönelik bir füze saldırısı düzenlenmişti.

Saldırıyı İran Devrim Muhafızları’nın üstlendiği aktarıldı. Yapılan açıklamada, Saldırının hedefinin İsrail Mossad’a ait “Stratejik Merkezi” olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, “Gece saatlerinde Devrim Muhafızları İsrail’i sert bir dille uyararak İran İslam Cumhuriyeti’nin güvenliği kırmızı çizgidir denildi” ifadelerine yer verildi.

Türkiye'den Erbil'e yönelik saldırıya kınama Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Erbil şehrine bu sabah balistik füzelerle yapılan saldırıyı kınadı.

Erbil'de ABD Konsolosluğu yakınına roketli saldırı Irak'ın Erbil kenti Valisi Hoşnav, ABD Konsolosluğu binası yakınlarına çok sayıda roket düştüğünü açıkladı.