Türkiye Gazetesi

1970'li ve 1980'li yıllarda okullardaki zorbalığı ve şiddeti azaltmak için birçok kısıtlama getiren Japonya'da bazı yasaklar günümüzde hala sürüyor. Katı kuralları ile ünlenen Japon okullarının bazılarında hala atkuyruğu saç yapımının engelleniyor olması ise en ilginç yasaklardan birisi olarak dikkat çekiyor.

Japonya'da eğitim kurumları, öğrencilerin çoraplarının uzunluğundan saç rengine, saç stilinden kıyafet rengine kadar pek çok konuda kurallar belirliyor. 'Kara kurallar' olarak bilinen bu katı kuralların kökleri ise Japonya'nın eğitim sisteminin oluşturulduğu 1870'lere dayanıyor.

"KABUL ETMEKTEN BAŞKA ŞANS YOK"

Independent Türkçe'nin derlediği habere göre; Japon okullarında 70'li ve 80'li yıllarda ayyuka çıkan zorbalık ve şiddet olaylarını azaltmak için kısıtlayıcı kurallar getirildi. Ülke genelinde kaç okulun atkuyruğunu yasakladığı bilinmiyor ancak 2020'de yapılan bir anket, Fukuoka prefektörlüğünde 10 okuldan birinin bu saç stilini yasakladığını göstermişti.

Konu hakkında bilgi veren ve geçmişte öğretmenlik yaptığını belirten Motoki Sugiyama, atkuyruğunu yasaklayan 5 farklı okulda görev yaptığını söyleyerek, "Erkeklerin kızlara bakmasından endişeleniyorlar. Bu kurallara hep tepki gösterdim. Ancak eleştiri eksikliği ve çok normalleştiği için, öğrencilerin bu kuralları kabul etmekten başka şansı yok" dedi.

2021'DE YASAKLAR GÖZDEN GEÇİRİLDİ

Öğrenci ve veliler bu katı kurallara Haziran 2021'de isyan etti ve Japon hükümeti, yasakların gözden geçirilmesini istedi ancak çoğu okul bu isteği yerine getirmedi. Japonya'nın eğitim sistemi ve katı kurallar hakkında TikTok'ta pek çok video paylaşan Sugiyama, hükümetin talebinin okulları tarafından görmezden gelindiğini söyleyen çok sayıda öğrenci olduğunu ifade etti.

Öte yandan bazı okullar kuralları esnetti. Kagoshima prefektörlüğündeki Hosoyamada Ortaokulu'nun sözcüsü, gelen şikayetlerin ardından 'beyaz iç çamaşırı' zorunluluğunun geçen sene kaldırıldığını bildirdi. Öte yandan bu okulda atkuyruğu yasağı devam ediyor.

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