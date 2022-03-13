Türkiye Gazetesi

Rusya - Ukrayna savaşı devam ediyor. Ülkenin doğusundaki Volnovakha tamamen yıkıldı. Bölge valisi doğu Ukrayna'daki şehrin Rus işgalinde yok edildiğini açıkladı.

ZELENSKİY: BAZI ŞEHİRLER HARİTADAN SİLİNDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Bazı küçük şehirler haritadan silindi" dedi.

The Sunday Times'ın "Putin, Ukrayna'nın Volnovakha kentini haritadan sildi" başlıklı haberine göre, stratejik öneme sahip olan Volnovakha savaştan önce 100 binden fazla kişiye ev sahipliği yapıyordu.

"KENTİN ARTIK VAR OLMADIĞINI SÖYLEYEBİLİRİM"

Donetsk Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Pavlo Kyrylenko bölgedeki son durum hakkında açıklamalarda bulundu ve şu ifadelere yer verdi; "24 Şubat'ta başlayan savaştan önce Volnovakha bölgesinin nüfusu 100 binin üzerindeydi. Sivillerin çoğu zaten tahliye edildi. Volnovakha'nın artık var olmadığını söyleyebilirim."

Zelenskiy, öldürülen Rus asker sayısını açıkladı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesine saldırı gerçekleştiren Rus ordusundan 13 bin askerin öldüğünü bildirdi.

Zelenskiy'den çarpıcı Rusya iddiası: İnsanlar artık Rusya’dan kaçacak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın politikaları nedeniyle Rusya’daki tüm yatırımcıların ve insanların ülkeyi terk edeceğini belirterek, "Şimdi Rusya’dan kimlerin kaçtığına, kimlerin işini yürüttüğüne bakın. Bunlar küresel pazarın profesyonelleridir" dedi.

Zelenskiy'den sitem dolu sözler! Kim dost, kim düşman gördük Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya savaşından sonra kimin dost, kimin düşman olduğunu gördüklerini söyleyerek, Ukrayna’nın NATO’ya giremeyeceğini belirtti.