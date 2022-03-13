Türkiye Gazetesi

Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler devam ederken, müzakerelerin 4’üncü turunun yakında yapılması bekleniyor. Ukrayna yönetimi, Rusya’nın masada artık daha ılımlı olduğunu, kısa süre içinde bir sonuç alacaklarını duyurdu.

RUSYA OLUMLU KONUŞMAYA BAŞLADI

Ukrayna Devlet Başkanlığı Başdanışmanı Mihaylo Podolyak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Merhaba, müzakerelerin nasıl yürüdüğüne ilişkin bazı açıklamalar yapmak istiyorum. Önemli bir şeyi anlamalısınız. Rusya, Ukrayna’nın pozisyonunu, kendi ülke çıkarlarını koruduğunu anlamaya başladı. Masadaki pozisyonumuz çok sert ve ilk olarak askerlerin topraklarımızdan çıkarılmasına ve ateşkesin sağlanmasına ilişkin taviz vermeyeceğimizi Rusya anladı. Rusya olumlu konuşmaya başladı. Sayılı günler içinde olumlu sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Ukrayna’ya tüm bunlara dayanabildiği için minnettarım” dedi.

“YAKIN ZAMANDA ANLAŞMALAR İMZALANABİLİR”

Rusya tarafından da söz konusu müzakereler hakkında olumlu açıklamalar yapıldı. Rus müzakere heyetinde yer alan Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutsy, bugüne kadar gerçekleşen görüşmelerde ilerlemeler kaydedildiğini aktardı. Slutsy, “Müzakere heyetlerinin ilk toplantısına kıyasla Moskova ve Kiev bir sonuca ulaşma konusunda belirli bir ilerleme kaydetti. Kişisel beklentilerime göre bu ilerlemeler önümüzdeki birkaç gün içinde her 2 tarafın toplantısında imzalanmış anlaşmalara dönebilir. Taraflar arasındaki anlaşmalar birçok insanı kurtarmaya yardımcı olacak” ifadelerini kullandı.

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