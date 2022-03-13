Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şansölye Scholz'un göreve gelmesinin ardından Türkiye'ye gerçekleştireceği bu ilk resmi ziyarette, Türkiye ve Almanya arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilecek.

İki ülke iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımların ele alınacağı ziyarette, başta Ukrayna ve Türkiye-AB ilişkileri olmak üzere, diğer güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülüyor.

Almanya Şansölyesi Merkel: Türkiye'ye bağımlıyız Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye’nin belirli konuları birlikte şekillendirme konusunda birbirine bağımlı olduğunu söyledi.

Almanya Şansölyesi Merkel: 3-4 ay sonra her şey güzel olacak Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip koronavirüse karşı yapılan aşılamanın etkilerinin 3-4 ayın ardından görüleceğini ve sonrasının çok daha iyi olacağını belirtti.