Türkiye Gazetesi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Artık yarım kararlar veya yarım tonlar olamaz. Sadece siyah ve beyaz vardır, iyi ya da kötü. Ya barıştan yanasınızdır ya da Ukraynalı çocukları ve kadınları öldürmesi için kanlı Rus saldırganını destekliyorsunuzdur. Microsoft, Oracle, SAP, Rusya'ya ürün sağlamayı bırakın, savaşı durdurun." ifadesini kullandı.

ABD'li teknoloji şirketi Microsoft, 4 Mart'ta Rusya'daki tüm ürün ve hizmet satışlarını askıya aldığını duyurmuştu.

Oracle da 3 Mart'ta, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'daki operasyonlarını askıya aldığını açıklamıştı.

Rusya'da 'yaptırım' paniği büyüyor: Saatlerce kuyruk beklediler Ukrayna'yı işgal girişimi sonrası uluslararası birçok kozmetik ve kişisel bakım mağazasının Rusya'daki faaliyetlerini durdurma kararı alması sonrası ülkede alışveriş paniği başladı, mağazalarının önlerinde saatler süren kuyruklar oluştu.

Rusya'dan TikTok propagandası: Video karşılığında para Sosyal medya platformu TikTok, 1 milyarı aşkın kullanıcısıyla dikkat çekerken, Beyaz Saray, Ukrayna işgalini TikTok'ta yaymaya çalışıyor. Ancak bu konuda tek değil. Kremlin (Rusya hükümeti) de TikTok'u propaganda için kullanıyor.