Türkiye Gazetesi

İsrail’in kuzeyindeki Hayfa kentinde Hillel Caddesi’nde bulunan bir apartmanın beşinci katında yangın çıktı.

Yangın çıkan dairede mahsur kalan kişi, penceresinin önündeki çamaşır iplerine çıkarak hayatını kurtardı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekiplerinin gelmesinin ardından kontrol altına alınan yangında, 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Yangının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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9 yaşındaki çocuğun hayatını çamaşır ipleri kurtardı Aydın’ın Nazilli ilçesinde arkadaşlarını izlerken üçüncü kattaki evinin balkonundan düşen ve çamaşır iplerinin hızını kesmesi ile hayatta kalan 9 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.