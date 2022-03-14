Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları sürerken, dünyanın birçok yerinde savaş karşıtı protestolar düzenlenmeye devam ediyor. Rusya’da da başkent Moskova olmak 37 ayrı kentte savaş karşıtı protesto düzenlendi. Düzenlenen gösterilerde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in aleyhinde slogan atan göstericilere, Rus polisi tarafından sert bir şekilde müdahale edildi.

Kızıl Meydan’da başlayan protesto gösterilerinde öğleden sonra 500’e yakın gösterici gözaltına alınırken, ülke genelinde 850'den fazla kişi gözaltına alındı.

PROTESTOCU SAYISI YÜKSELDİ

Rusya'da insan hakları ve ifade özgürlüğü konularında çalışan sivil toplum örgütü OVD-Info, ülkenin 37 ayrı kentinde gözaltına alınan kişi sayısının 864’e ulaştığını açıklayarak, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırdığı 24 Şubat tarihinden itibaren gözaltına alınan toplam protestocu sayısının ise 14 bin 850’ye yükseldiğini aktardı.

Kuleba, Rusya safında savaşmak isteyenlere seslendi: Eğer hayatta kalırsanız savaş suçlusu sayılırsınız Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Rusya safında savaşmak isteyen gönüllü vatandaşlara seslenerek, “Eğer hayatta kalırsanız savaş suçlusu sayılırsınız” dedi.

Rusya'dan gelen ayçiçek yağı yüklü gemi İstanbul'da Rusya’nın Azak Denizi Limanı’ndan yola çıkan 5 bin 753 ton ayçiçek yağı yüklü ikinci gemi de İstanbul Boğazı’na ulaştı.

Rusya-Ukrayna krizinde dördüncü görüşme Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Rus basınına verdiği demeçte, Rusya ve Ukrayna arasındaki devam eden müzakerelerin 4’üncü turunun yarın yapılmasının planlandığını açıkladı.