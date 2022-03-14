Türkiye Gazetesi

Rusya Ukrayna savaşında ilk günden beri Putin'e desteğini sürdüren Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Ukrayna topraklarınad olduğunu duyurdu.

Çeçenistan askerleri ile toplantı yaptığı anlara dair görüntüleri de paylaşan Kadirov açıklamasında, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ile de alay etti. Kadirov, "Zekanız bozuk. Görüntüde Gostomel'deyiz. Geçen gün siz Kiev Nazilerinden yaklaşık 20 km uzaktaydık ve şu anda daha da yakınlaştık ve tahmin edin ne kadar yakınlaştık? SBU istihbarat servisiniz nasıl çalışacağını hiç bilmiyor. Görünüşe göre yabancı eğitmenler ve askeri danışmanlar size modası geçmiş bir yöntemle öğretmişler" ifadelerini kaydetti.

"FAZLA ZAMANINIZ YOK"

Açıklamasının devamında Kiev yönetimini de tehdit eden Kadirov, "Bir an için rahatlayabilirsiniz, çünkü bizi aramanıza gerek yok. Sizi kendimiz bulacağız. Ama fazla zamanınız yok. Defalarca önerdiğim gibi, vazgeçip yanımızda dursanız iyi olur, yoksa sonunuz gelecek. Teklif hala geçerli. Ama uzun sürmez" dedi.

Rusya’yı karıştıran ihanet iddiası: Putin ve Kadirov karşı karşıya geldi! Çeçen birlikler Rus ordusuyla çatışabilir… Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emriyle Ukrayna işgaline katılan Çeçen savaşçılarının Rus casuslar tarafından ihanete uğradığı iddiası Rusya’yı karıştırdı. Çeçen birliklerin her an Rus ordusuyla çatışacağı iddiası dolaşırken Putin ve Çeçen lider Ramazan Kadirov'un karşı karşıya gelebileceği öne sürüldü.

Kadirov'un askerleri Ukrayna'da akıl hastalarını rehin aldı Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimine destek veren Çeçenistan Cumhurbaşkanı Kadirov tarafından bölgeye gönderilen askerlerin, Kiev'de bir ruh ve sinir hastalıkları hastanesini ele geçirdiği ve içerideki akıl hastaları ile hastane personellerini rehin aldığını iddia edildi.