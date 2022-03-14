Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı işgali nedeniyle batılı devletler tarafından yaptırım uygulanıyor. Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rus devlet kanalı Rossiya-1’e yaptığı açıklamada, ülkesinin ABD ve Avrupa Birliği tarafından dondurulan rezervlerine ilişkin konuştu.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov

Rusya'nın toplam 640 milyar dolar civarında rezerve sahip olduğuna işaret eden Siluanov, "Şimdi rezervlerin 300 milyar dolarını kullanamıyoruz. Rezervin bir kısmı da Çin'de ve Batı şimdi Çin'e bu rezerve erişimimizi kısıtlaması için baskı yapıyor." dedi.

‘ÇİN İLE İLE İŞ BİRLİĞİNİN ARTACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM’

Anton Siluanov, "Batılı pazarlar kapandığı için Çin ile iş birliğinin katlanarak artacağını düşünüyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Siluanov, 10 Mart'ta yaptığı açıklamada, ülkesinin rezervlerine tekrar erişememesi halinde dış borçlarını rubleyle ödeyeceklerini söylemişti.



Afrika’dan Türkiye'ye petrol ve doğal gaz çağrısı: Yatırımlara açığız Türkiye, Afrika ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirmeye devam ediyor. Nijerya Petrol Kaynaklarından Sorumlu Devlet Bakanı Timipre Sylva, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar ile görüştü. İkili arasındaki görüşmeler sonrası Sylva, Türkiye'ye ülkesinin karadaki büyük petrol ve doğal gaz varlıklarına yatırım yapma çağrısında bulundu.

Almanya Rus gazından vazgeçemedi! Yaptırımlara doğal gaz ve petrol ayarı Almanya Başbakanı Scholz, Rusya'dan gelen doğal gaz ve petrol ürünlerini bilinçli olarak yaptırımlardan muaf tuttuklarını açıkladı. Scholz, Rus enerjisini almaya devam etmeleri sebebiyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.