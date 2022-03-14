Türkiye Gazetesi

Daily Star'ın haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e kanser teşhisi kondu. Kanserle mücadele eden Vladimir Putin, steroid tedavisinin yan etkilerini görüyor.

PARKİNSON HASTALIĞI DA İHTİMALLER ARASINDA VAR

Düzensiz ve çok çabuk karar veren birine dönüşen Putin'in savaş kararının arkasındaki gerçeğin de kanser olduğu belirtildi.

Aynı kaynaklar kanser dışında Parkinson hastalığının da ihtimaller arasında olduğunu belirtti. Putin'in net bir şekilde düşünememesinin olumlu olumsuz sonuçlar hakkında çıkarım yapamamasının en belirgin nedeninin hastalığı olduğunu iddia eden istihbarat firmasına henüz Kremlin'den bir yalanlama gelmedi.

KENDİSİNİ İZOLE EDİYOR

İngiliz basını Rus liderin kendisini misafirlerden fiziksel olarak uzat tuttuğunu bunun bir hastalık korkusu olduğunu belirtti. Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile Putin'in o fotoğrafı gündem olmuş, iki liderin arasındaki boşluk dikkat çekmişti.

Rusya yaptırımların bedelini açıkladı: 300 milyar dolarlık rezervi kullanamıyor Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, yaptırımlar nedeniyle yaklaşık 300 milyar dolar değerindeki uluslararası rezervi kullanamadıklarını söyledi.

Rusya'da Instagram tamamen kapatıldı Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu, Instagram'a erişimin ülke çapında tamamen kapatıldığını duyurdu.