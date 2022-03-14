Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimi 19’uncu güne girdi. Rus ordularının ilerleyişine karşı Ukrayna askerleri savunma gösterirken, siviller de büyük bir direniş gösterdi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky de, savaş hakkındaki son gelişmeleri aktardı.

Zelensky, Telegram hesabından müzakerelere yönelik değerlendirmeler yaptı.

‘HEYETLER İKİ ÜLKE BAŞKANINI BİR ARAYA GETİRMEK İÇİN ÇABA SARF ETMELİ’

Zelenskiy, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerde burada ülkesinin heyetine verilen talimatlardan birinin, iki ülkenin devlet başkanlarının bir araya getirilmesi için çaba sarf etmek olduğunu belirtti.

Zelenskiy, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerde burada ülkesinin heyetine verilen talimatlardan birinin, iki ülkenin devlet başkanlarının bir araya getirilmesi için çaba sarf etmek olduğunu belirtti.

Konuşmasında, "Heyetimizin üyelerinin belirli bir görevi vardır ve bu, iki devlet başkanının toplantısını organize etmesidir." ifadesine yer veren Zelensky, söz konusu olası görüşmenin gerçek sonuçlara odaklanması gerektiğini vurguladı.

Rusya ile Ukrayna arasında bugün bir müzakere daha yapılması bekleniyor.

‘RUSYA’YA TEHDİT OLUŞTURUCAK HERHANGİ BİR ALT YAPI BULUNMUYOR’

Ukrayna'nın Lviv kentinde, Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezi'ne, Rus ordusu tarafından dün sabah yapılan füze saldırısına tepki gösteren Zelensky, 18'inci gün gerçekleşen olayları değerlendirdi.

Zelensky, saldırı sonucu 35 kişinin öldüğünü, 134 kişinin yaralandığını hatırlatarak, bu merkezde Rusya'ya tehdit oluşturacak herhangi bir altyapının bulunmadığını aktardı.

Saldırı düzenlenen merkezin bir NATO ülkesi sınırına sadece 20 kilometre uzaklıkta bulunduğuna dikkati çeken Zelensky, Rusya'nın saldırıya geçeceğine ilişkin daha bir yıl önce NATO ülkelerinin liderlerini uyardıklarını anımsattı.

ZELENSKİY HAVA SAHASINI KAPATMA ÇAĞRISINI YİNELEDİ

NATO ülkelerinin de kısa bir süre sonra Rus tehdidi ile karşı karşıya kalabileceklerini savunan Zelensky, "Şimdi size tekrar söyleyeyim: Ukrayna gökyüzünün kapatılmaması, Rus füzelerinin sizin bölgenize, NATO vatandaşlarının topraklarına da düşeceği anlamına geliyor. Bu sadece bir zaman meselesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Dün, Rus askerlerinin saldırıları sonucu Kiev'e yakın bir Amerikalı gazetecinin öldürüldüğünü, diğerinin ise yaralandığını, savaştan kaçan mültecilerin sığındığı bir manastırın ise Rus ordusu tarafından bombalandığını dile getiren Zelensky, "Bu, Rusların ideolojisinin, yalanların bir kopyası olduğunu gösteriyor." dedi.

Zelenskiy: Rusya Ukrayna'da eşi görülmemiş kayıp yaşadı Ukrayna Cumhurbaşkanı Viladimir Zelenskiy, 31 Rus taktik taburunun etkisiz hale getirildiğini açıklayarak Rus ordusunun son on yılların en büyük kaybını yaşadığını söyledi.

İngiliz basını yazdı: Rusya Ukrayna krizine dair 5 senaryo Rus lider Vladimir Putin'in Ukrayna topraklarına karşı 24 Şubat'ta başlattığı işgal girişimi sürüyor. Ukrayna topraklarındaki çatışma sürerken, savaşın seyrine dair birçok senaryo konuşulmaya başlandı. İngiliz basını, savaşın nasıl sonuçlanabileceğine dair olasılıkları sıraladı.

