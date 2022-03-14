Türkiye Gazetesi

Rus lider Vladimir Putin'in Ukrayna topraklarını işgal girişimi için 24 Şubat'ta verdiği emir, dünyanın tepkisini çekti. Başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere Rusya'ya yönelik uygulanan birçok ekonomik yaptırım, Rus ekonomisini zorlamaya başladı. Müzakere masalarından sonuç çıkmaması ve Antalya'da bir araya gelen dışişleri bakanlarının da görüşmeden sonuç alaması üzerine gözler dördüncü kez müzakere masasına oturacak olan taraflara çevrildi.

"PUTİN HÜSRANA UĞRADI"

Rusya-Ukrayna savaşına dair CNN'e açıklamalarda bulunan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rus güçlerinin başkent Kiev dahil büyük şehirlerde istediği ilerlemeyi gösterememesinin Putin'i hüsrana uğrattığını, Rus birliklerinin Ukrayna'nın her bölgesine saldırmasının buna işaret ettiğini söyledi.

ABD istihbaratının, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırma planına dair uyarılar yaptığını, bu saldırının kendileri için sürpriz olmadığını ifade eden Sullivan, yine de Ukrayna'da Amerikan askerleri bulunmadığını ve bulunmayacağını aktardı.

ABD'NİN BASKISI ARTACAK

Sullivan, "NATO bölgesinin her metrekaresini koruyacağız" diyerek, aynı zamanda vatanlarını cesurca savunan Ukraynalı savaşçılara askeri yardım yapmaya çalışacaklarını dile getirdi.

Ülkesinin Putin'e yönelik baskıları artıracağını kaydeden Sullivan, Ukrayna'ya askeri yardım konusunda odaklarının hava savunma sistemleri olduğunu belirtti.

ÇİN'E GÖZDAĞI: YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Ulusal Güvenlik Danışmanı, ABD'nin Çin'i yakından takip ettiğini ve Pekin yönetimine Rusya'ya yönelik yaptırımları büyük ölçekte delme ya da Moskova'ya gizlice destek çabalarının sonuçları hakkında uyardığının altını çizerek, "Dünyada hiçbir ülkenin Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlardan kaçması için alan sağlamasına izin vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Kuleba, Rusya safında savaşmak isteyenlere seslendi: Eğer hayatta kalırsanız savaş suçlusu sayılırsınız Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Rusya safında savaşmak isteyen gönüllü vatandaşlara seslenerek, “Eğer hayatta kalırsanız savaş suçlusu sayılırsınız” dedi.

ABD'den Ukrayna'ya 200 milyon dolarlık ek yardım ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin Ukrayna'ya savunma silahları ve eğitimi de dahil olmak üzere, 200 milyon dolar daha ek yardım yapılması emrini verdi.