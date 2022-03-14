Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 19. Gününde sürerken, Rusya yerleşim alanlarını de vurmaya devam ediyor. Rus ordusunun gece saatlerinde Kiev’deki Obolon semtinde yine sivil yerleşim yerlerini vurmasının ardından çok katlı bir binada yangın çıktı.

(Fotoğraf-Arşiv : AP News) Rusya Başkent Kiev’de gece saatlerinde sivil yerleşim alanlarını vurması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Konuya ilişkin Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, "14 Mart sabah saatlerinde Kiev’in Obolon semtinde çıkan yangına ilişkin bir ihbar aldık. Yapılan incelemeler sonucunda binaya top mermisinin düştüğü ve yangının bu sebeple çıktığı anlaşıldı. Ekiplerimiz 9 araç 35 personel ile olaya müdahale etti. 500 metrekarelik alan zarar gördü. Göçük altından 15 kişi çıkarıldı, 1 kişi hayatını kaybetti. 9 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Bölgede bulunan 63 kişi güvenli yerlere tahliye edildi. Arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Zelenskiy: Rusya Ukrayna'da eşi görülmemiş kayıp yaşadı Ukrayna Cumhurbaşkanı Viladimir Zelenskiy, 31 Rus taktik taburunun etkisiz hale getirildiğini açıklayarak Rus ordusunun son on yılların en büyük kaybını yaşadığını söyledi.

İngiliz basını yazdı: Rusya Ukrayna krizine dair 5 senaryo Rus lider Vladimir Putin'in Ukrayna topraklarına karşı 24 Şubat'ta başlattığı işgal girişimi sürüyor. Ukrayna topraklarındaki çatışma sürerken, savaşın seyrine dair birçok senaryo konuşulmaya başlandı. İngiliz basını, savaşın nasıl sonuçlanabileceğine dair olasılıkları sıraladı.