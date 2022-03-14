Türkiye Gazetesi

Görenleri şaşırtan olay Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da yaşandı. Normalde erkekler eşlerine sürpriz yaparlar ancak bu kez Malezya'lı hamile bir kadın bunun aksini yaparak kocasına 7 milyon liralık lüks araç olan Lamborghini marka araç hediye etti. Hamile kadının eşinin o anlarda gözyaşlarına haim olmadığı görüldü.

Malaymail'in haberine göre, 19 yaşındaki anne adayı Anes Ayuni Osman, özellikle 100 günlük lohusa döneminde kocasının uykusuz kalarak kendisine destek olacağı için eşi Weldan Zulkefli'yi Lamborghini marka araçla ödüllendirdi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Anes Ayuni Osman, gözleri bağlı halde bulunan kocasına turkuaz renk Lamborghini Huracan Evo model otomobili lüks bir oto galeride hediye ettiği görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüde gözleri bağlı bulunan baba adayı, dev bir fiyonga sarılmış anahtarı karısından aldı ve yaşadığı şokun ardından gözyaşları içinde karısına sarıldı.

'FEDAKARLIĞI İÇİN MİNNETTARIM'

Genç anne adayı, "Evlendiğimizden beri mutluluğumuz hiç kesintiye uğramadı, özellikle hamileliğim boyunca (eşim) bana çok iyi baktı. Fedakarlığı için minnettar olmanın yanı sıra ona bu Lamborghini'yi hediye ediyorum çünkü onu lohusalık döneminde de yanımda istiyorum." ifadesini kullandı.

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