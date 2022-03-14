Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, dünya petrol fiyatlarının tarihi seviyelere yükselmesine yol açtı. Bu durum ülkemizde de arka arkaya akaryakıt zamlarına neden olurken, İngiltere'de kıtlıktan dolayı motorinin karneyle verilmesi gündemde.

İTHALATIN ÜÇTE BİRİ RUSYA'DAN

Büyük petrol kaynaklarına sahip olsa da İngiltere motorin ihtiyacının yarısını ithal ediyor. İthalatın üçte biri de Rusya'dan yapılıyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sene sonuna kadar Rus petrolüne olan bağımlılıklarını kademe kademe azaltacaklarını bildirdi.

Alternatif kaynaklara yönelecek olan ülke, Orta Doğu'da enerji alanında yeni antlaşmalar yapmayı planlıyor. Johnson'ın önümüzdeki günlerde Suudi Arabistan'a gitmesi ve petrol fiyatlarının düşürülmesi için veliaht prens Muhammed Bin Selman'la görüşmesi bekleniyor.

"KAYNAKLAR TÜKENİYOR"

İngiltere'de yollarda 12 milyon dizel araç var. Enerji araştırma ve danışma şirketi Energy Aspects’in sözcüsü, "Kaynaklar her geçen gün tükeniyor. Motorinin karneyle verilmesi riski var. Hükümet şimdilik bu tehlikeyi dillendirmiyor. Ama Rus petrolü birkaç hafta içinde piyasalara girmezse ülkemizde ham petrol ve türevlerinin yakında karneyle verilmesine dair ciddi bir risk var" dedi.

Ülkede halen motorin, litresi 1,9 sterlinden (38,4 TL) satılıyor.

EPDK’da kritik akaryakıt zirvesi! Benzin ve motorine yeni tarife geliyor Benzin ve motorindeki fiyat artışı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nu harekete geçirdi. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, artan akaryakıt fiyatlarına çözüm üretmek için sektör temsilcileriyle 16 Mart Çarşamba günü bir araya gelecek. Kritik toplantıda vatandaşın ve akaryakıt bayilerinin artan fiyatlar karşısında korunmasına yönelik öneriler tartışılacağı ifade edildi.