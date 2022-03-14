Türkiye Gazetesi

Rusya ile Ukrayna arasında savaşın 19. Gününde 4. Tur müzakereleri video konferans yoluyla gerçekleşiyor.

Müzakere öncesinde açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Görüşmelerde heyetimizin net bir görevi var: Ukrayna ve Rusya cumhurbaşkanları toplantısının gerçekleşmesini sağlamak için mümkün olan her şeyi yapmak." dedi.

Ukrayna heyetinin başkanı Podolyak da, çevrim içi müzakerelerin aralıksız devam ettiğini söyledi, 4'üncü tur görüşmelerde "ön sonuçların" ele alınacağını ifade etti.

Rus kaynaklar, müzakerelerde şu ana kadar elle tutulur ilerleme sağlanamadığını ancak iki heyetin yakında ortak bir zemine ulaşabileceğini belirtiyor.

UKRAYNA TALEPLERİNİ AÇIKLADI

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Rusya ile müzakerelerin 4. turunda Kremlin yönetiminden ateşkes, birliklerin derhal geri çekilmesi ve güvenlik garantisi talep edeceklerini bildirdi.

Müzakerelerin zor geçeceğine dikkati çeken Podolyak, "Rusya, saldırgan eylemlerinin saçmalığını fark etse de Ukrayna'nın barışçıl şehirlerine karşı 19 gündür uygulanan şiddetin doğru bir strateji seçimi olduğu yanılsaması içinde." ifadesini kullandı.

RUSYA: TARAFLAR ARASINDA ANLAŞMA SAĞLANABİLİR

Rus müzakere heyetinde yer alan Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutsy, bugüne kadar gerçekleşen görüşmelerde ilerlemeler kaydedildiğini aktardı. Slutsy, açıklamalarında şunları söylemişti:

“Müzakere heyetlerinin ilk toplantısına kıyasla Moskova ve Kiev bir sonuca ulaşma konusunda belirli bir ilerleme kaydetti. Kişisel beklentilerime göre bu ilerlemeler önümüzdeki birkaç gün içinde her 2 tarafın toplantısında imzalanmış anlaşmalara dönebilir. Taraflar arasındaki anlaşmalar birçok insanı kurtarmaya yardımcı olacak.''

Ukrayna Rusya'ya karşı NATO'dan askeri destek istiyor Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Kırım'ın yasa dışı ilhakı sırasında hazırlıksız yakalandıklarını ancak bu kez ihtiyatlı olduklarını belirterek Rusya'ya karşı NATO'dan askeri destek ve yaptırımlar dahil daha fazla destek vermesini istedi.

Zelenskiy: 'Ukrayna Rusya ile müzakerelere hazır' Ukrayna Devlet Başkanı seçildikten sonra ilk resmi yurt dışı ziyaretini Brüksel'e yapan Vladimir Zelenskiy, ülkesinin Rusya ile müzakerelere hazır olduğunu belirtti.

Ukrayna Rusya'ya yaptırımları genişletti Ukrayna hükümeti, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımları genişletme kararı aldı.

