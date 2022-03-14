Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 19. gününde Rus ordusunun saldırıları sürmeye devam ederken savaşta binlerce Ukraynalı sivil hayatını kaybetti. Geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Mariupol'de bir çocuk hastanesini vurmasının ardından onlarca sivil ölmüş ve birçok kişi yaralanmıştı. Hatta vurulan hastaneden sedye ile tahliye edilen hamile kadın savaşın simgesi haline gelmiş ve doğum yaptıktan sonra önce bebeği ardındanda kendisi hayatını kaybetmişti.

Ukrayna kayıplar vermeye devam ederken Mariupol'de ki sivil kayıpların sayısını açıkladı. Bölgede toplam sivil kaybın 2500 olduğu belirtildi.

UKRAYNA ORDUSU SALDIRILARI ENGELLİYOR

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başdanışmanı Oleksiy Arestoviç, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Mariupol'da gerginliğin sürdüğünü, Ukrayna ordusunun Rusların saldırılarını engellediğini söyledi.

'RUSLAR ŞEHRİ YERYÜZÜNDEN SİLMEK İSTİYOR'

Şehri ele geçiremeyen Rus güçlerinin sivil yapıları hedef aldığını vurgulayan Arestoviç, "Ruslar şehri yeryüzünden silmek istiyor. Yerel yöneticilerin resmi rakamlarına göre 2 bin 500'den fazla sivil hayatını kaybetti" dedi.

Ukrayna'da savaşın simgesi olan hamile kadın ve bebeği hayatını kaybetti Rusya'nın Ukrayna'da bir doğum hastanesini vurduktan sonra hastaneden sedye ile tahliye edilen hamile kadın ve bebeğinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ukrayna öldürülen Rus asker sayısını açıkladı Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş devam ederken yoğun bir direniş göstere Ukrayna, saldıran Rus ordusunun 389 tank, 77 uçak ve 90 helikopter kaybettiği bildirildi.

Ukrayna işgali Finleri korkuttu: NATO'ya sıcak bakıyoruz Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, Baltık ve İskandinav ülkelerini de tedirgin etti. Bugüne kadar NATO’ya üyeliğine sıcak bakmayan Finlandiya da artık NATO üyeliği konusunu ciddi olarak düşünmeye başladı.