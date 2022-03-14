Türkiye Gazetesi

Rusya'nın, Ukrayna'ya saldırması nedeniyle aralarında TikTok'un da bulunduğu birçok sosyal medya şirketi yaptırım kararı almıştı. Rusya'nın savaş propagandası yapmaları ve Putin'e destek vermeleri için TikTok fenomenlerine para ödediği iddia edildi.

Bir Telegram kanalında içerik oluşturuculara neyi, ne zaman yayınlayacaklarını, hangi hedeflere ulaşmaları gerektiği söyleyen Rusya, iletişimi devlet destekli gazeteciler aracılığıyla gerçekleştiriyor.

TİKTOK İDDİALAR İÇİN YORUM YAPMIYOR

TikTok, Kremlin yanlısı kampanya hakkında yorum yapmayı reddederken, New York merkezli yayıncı Vice, söz konusu Telegram grubunun birkaç gün önce aniden kapandığını söylüyor.

BİRÇOK SOSYAL AĞ ENGELLENMİŞTİ

Rusya, savaşın başlamasıyla birlikte Facebook, Instagram ve Twitter gibi sosyal ağları engellemiş, büyükelçilik hesapları aracılığıyla yanlış bilgiler yayınlamış ve savaşla ilgili yapılan bazı haberleri ve medya raporlarını suç saymıştı.

'Putin hüsrana uğradı' dedi, Çin'e gözdağı verdi: Yakından takip ediyoruz Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgal girişiminde 19'uncu güne girilirken ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Rus güçlerinin gösterdiği performans nedeniyle Putin'in hüsrana uğradığını ve aynı zamanda Çin'i yakından takip ettiklerini ve hiçbir ülkenin Rusya'ya ekonomik yaptırımlardan kaçması için alan sağlamasına izin vermeyeceklerini belirtti.

Çok konuşulacak iddia! Putin'in sakladığı hastalığı ortaya çıktı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili ABD'de faaliyet gösteren bir istihbarat şirketinden çok konuşulacak bir iddia geldi. İddiaya göre, Putin’e kanser teşhisi kondu.

Zelenskiy Putin ile görüşme isteğini yineledi Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı saldırılarla ilgili olarak açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimr Zelensky, müzakerelerin amacının iki lideri bir araya getirmeye yönelik olması gerektiğini vurguladı.