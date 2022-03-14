Türkiye Gazetesi

Rus lider Vladimir Putin'in askeri harekat emri vermesi ile Ukrayna topraklarında işgale başlayan Rus askerlerinin ilerleyişi sürüyor. Birçok şehirden patlama sesleri yükselirken Zelenskiy'den Rusya'nın saldırılarıyla ilgili korkutan bir açıklama geldi.

Rus birlikleri, askeri noktaların yanı sıra sivil yerleşimlerini de hedef almaya devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, NATO'ya ve Avrupa Birliği'ne (AB) seslenerek Ukrayna hava sahasının kapatılmasını istedi.

"ARTIK AN MESELESİ"

Zelenskiy, "Geçtiğimiz sene NATO liderlerini uyarmıştım. Rusya'ya karşı ciddi yaptırımlar uygulanmazsa savaşın başlayacağını söylemiştim. Ben haklı çıktım. Şimdi tekrar söylüyorum. Hava sahamızı kapatmazsanız Rus füzeleri NATO topraklarına da düşecek. Artık an meselesi" ifadelerini kullandı.

TEKNOLOJİ DEVLERİNE ÇAĞRI

Zelenskiy, dün akşam yaptığı açıklamada dünyaca ünlü teknoloji devlerine seslenerek Rusya'daki hizmetlerine son vermeleri ve bu savaşı durdurmaları konusunda çağrıda bulunmuştu. Zelenskiy, "Artık kararlar yarım verilemez. Sadece siyah ya da beyaz, iyilik ya da kötülük vardır. Ya barıştan yanasınızdır ya da Ukraynalı kadınları ve çocukları öldüren kanlı Rus agresifliğini destekliyorsunuzdur. Microsoft, Oracle ve SAP! Rusya’da hizmet vermeyi durdurun ve savaşı sonlandırın" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy Putin ile görüşme isteğini yineledi Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı saldırılarla ilgili olarak açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimr Zelensky, müzakerelerin amacının iki lideri bir araya getirmeye yönelik olması gerektiğini vurguladı.