Türkiye Gazetesi

Ayçiçek yağı fiyatları Türkiye'de yükseldi, vatandaşlar marketlerde ürün bırakmadı. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş 24 Şubat'tan bu yana devam ederken bu iki ülkenin özellikle Avrupa'nın en büyük buğday ve yağ ihracatçısı olması sıkıntıları da beraberinde getirdi.

STOKLAR TÜKENİYOR, FİYATLAR İKİ KATINA ÇIKTI

Ukrayna'dan yılda 20 ila 30 bin ton arası ayçiçek yağı ithal eden Almanya da Avrupa'nın en çok sıkıntı yaşayan ülkeleri arasında yer alıyor. Savaş nedeniyle tedarik sıkıntısı yaşayan Almanya'da stoklar tükeniyor, fiyatlar ise iki katına çıktı.

Benzin ve mazot fiyatlarının yanı sıra gıda ürünlerine de zam yapılan ülkede ayçiçek yağı, mısır yağı, koza yağı gibi yağları bulmak zorlaşırken başkent Berlin'deki marketlerde yağ rafları boş kaldı. Bazı marketlerde ise bir ailenin yalnızca 2 kutu yağ almasına izin veriliyor.

YÜZDE 95'İ İKİ ÜLKEDEN GELİYOR

Berlin'de faaliyet gösteren bir marketin işletmecisi, Ukrayna’daki savaş nedeniyle Almanya'da ve Avrupa genelinde sıvı yağ sıkıntısı yaşandığını söyleyerek, "Bütün Avrupa'nın sıvı yağı yüzde 95 oranında Ukrayna'dan ve Rusya'dan geldiği için, Türkiye'de de olduğu gibi, bütün Avrupa'da ayçiçek yağında ve çiçek yağında sıkıntı var. Biz elimizden geldiği kadar müşterilerimiz için yağ bulundurmaya çalışıyoruz. Ama zorluklar çekiyoruz" dedi.

"BİRKAÇ HAFTALIK STOK MEVCUT"

"Ürün aldığımız tedarik zincirinin dışına çıkarak başka tedarikçilerden sıvı yağ bulup müşterimize vermeye çalışıyoruz" diyen işletmeci, "Şu anda bizde yağ mevcut ama stokçulardan aldığımız için fiyatlar yükseldi. Fiyatlar yaklaşık yüzde 30-40 arasında arttı. Birkaç haftalık stok mevcut. Müşterilerimiz bu fiyat artışlarına tepkili ama elimizde olmayan nedenlerden dolayı yapabileceğimiz bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Ayçiçek yağı krizinde yeni alternatif: Aralarında Türkiye de var Ayçiçek yağı ve buğday krizi, Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki işgal girişimi nedeniyle ithalatçı ülkeleri vurdu. Dünyanın en büyük buğday ihracatçısı olan Rusya ve bu konuda beşinci sırada bulunan Ukrayna'nın savaşı nedeniyle küresel olarak gıda krizi yaşanabileceğini belirten BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Türkiye dahil birçok ülkenin ayçiçek yağına alternatif olarak başka yağlara yönelebileceğini işaret etti.

Yaptırımlar Batı'yı vurdu! Avrupa ülkelerinde ayçiçek yağı krizi başladı Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinin 18'inci gününde saldırılar devam ediyor. Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlar ise Avrupa'yı vurdu. Ayçicek yağlarını Ukrayna'dan ithal eden Avrupa ülkeleri, krizin eşiğindeler. Almanya ve İspanya'da bulunan süpermarketler müşterilerine yağ kısıtlaması getirdi. Marketlerdeki yağ rafları boşaldı.