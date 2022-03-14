Türkiye Gazetesi

Ukrayna’da Rusya birliklerine karşı savaşan Azov Taburu, Rus ordusuna bağlı birliklere düzenledikleri saldırı anlarına ilişkin görüntüleri paylaştı. Azov Taburu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “17 Rus GRU özel kuvvetleri de dahil olmak üzere birçok piyade de öldürüldü” denildi.

RUS ORDUSUNA BÜYÜK DARBE

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarından sonra Mariupol ve Donbass Bölgesi başta olmak üzere kritik yerlerde Rus birliklerine karşı savaşan Azov Taburu, Rus ordusuna bağlı birliklere saldırılarına devam ediyor. Azov Taburu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, son 24 saatte Rus ordusuna ait mayınlara karşı dayanıklı Typhoon tipi zırhlı aracın, 4 zırhlı araç ve 2 adet BBM tipi zırhlı aracın imha edildiği aktarıldı. Açıklamada, Rus ordusuna bağlı GRU istihbarat elemanlarının da etkisiz hale getirildiği ifade edilerek, “17 Rus GRU özel kuvvetleri de dahil olmak üzere birçok piyade de öldürüldü” denildi.



Açıklamada, Rus birliklerinin Mariupol kentini kuşattığı fakat kendilerinin bu kuşatmaya karşı direndikleri belirtilerek, “Şehir kuşatma altında olmasına rağmen Ukraynalılar, Mariupol için mücadeleye devam ediyor. Düşmanın şehri ele geçirmeye çalışmasına rağmen şehrin savunucuları her Ukraynalı için savaşmaya devam ediyor” denildi.

Rusların korkulu rüyası ilk kez görüntülendi! Kiev'in Hayaleti Ukrayna'da direnişin sembolü haline gelen ve 10 Rus jetini düşürdüğü iddia edilen 'Kiev'in Hayaleti' lakaplı gizemli savaş pilotunun görüntüleri Ukrayna Ordusu tarafından ilk kez paylaşıldı.

"Kiev'in hayaleti" bu kez 20 Rus uçağını düşürdü Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından çok konuşulan 'Kiev'in Hayaleti'ni bu kez Ukrayna Büyükelçiliği paylaştı. Elçilik pilotun 20 rus uçağını düşürdüğünü söyledi.

'Kiev'in Hayaleti' lakaplı Ukrayna'lı pilotun tek başına 6 Rus uçağını vurdu iddiası Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde bir MiG-29 pilotunun, tek başına 6 Rus uçağını vurduğu iddia edildi.